Arsenal s’apprête à signer Oleksandr Zinchenko | Mikel Arteta sur les transferts | Nouvelles du centre de transfert

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a décrit Oleksandr Zinchenko comme un “footballeur exceptionnel” avant son transfert de 32 millions de livres sterling de Manchester City.

S’exprimant après une victoire 3-1 contre Orlando City lors de la tournée de pré-saison des Gunners aux États-Unis, Arteta a déclaré: “Comme vous l’avez vu, il est ici [in Orlando]. Il reste encore quelques formalités pour que tout soit bouclé mais on est vraiment content de l’avoir.

“Je connais très bien le joueur, c’est un footballeur exceptionnel et c’est quelqu’un qui va nous apporter un autre avantage concurrentiel dans ce vestiaire.”

Arteta a également fait la lumière sur l’endroit où il pourrait déployer l’international ukrainien, qui a joué comme arrière gauche sous Pep Guardiola et est utilisé dans un rôle de milieu de terrain au niveau international. “Il peut jouer dans les deux”, a ajouté Arteta.

“Il était un n ° 10 naturel au début de sa carrière et nous l’avons converti en arrière gauche [at Manchester City], qui peut faire beaucoup de choses que nous voulons dans notre façon de jouer. Cette polyvalence est quelque chose qui va être important pour l’équipe parce que nous avons des joueurs à ce poste qui sont des arrières latéraux plus spécifiques, donc je suis vraiment content.

“[Versatility] est l’une des choses et la façon dont nous pouvons adapter les structures, les formations et les rotations au sein de l’équipe et jouer avec les mêmes joueurs d’une manière différente. Être plus imprévisible est évidemment important et c’est pourquoi nous avons recruté [versatile] joueurs.”

“Nous avons une grande équipe, les choses doivent arriver”

Zinchenko sera la cinquième recrue d’Arsenal cet été après avoir signé Gabriel Jesus (45 M £), Fabio Vieira (34 M £), Matt Turner (7,5 M £) et Marquinhos (3 M £), tandis qu’Alexandre Lacazette reste le seul départ de la première équipe.

“Nous avons une grande équipe”, a ajouté Arteta. bien.

“Nous devons, et maintenant nous devons faire bouger les choses.

Pourquoi Zinchenko, polyvalent et fiable, correspond à la facture d’Arsenal

Sam Blitz, journaliste football de Sky Sports :

“Mikel Arteta a envisagé des ajouts à l’arrière gauche et au milieu de terrain central dans cette fenêtre de transfert estivale. Les Gunners voulaient Lisandro Martinez de l’Ajax, qui a de l’expérience dans les deux positions ainsi que dans la moitié centrale, mais semble maintenant destiné à Manchester United. Youri Tielemans de Leicester City a également été examiné, mais cet intérêt s’est refroidi ces dernières semaines.

“Il y a une raison pour laquelle le manager d’Arsenal a besoin de soutien dans ce rôle. À l’arrière gauche, Kieran Tierney a contracté des blessures à long terme au cours des deux dernières saisons à des moments cruciaux et tandis que Nuno Tavares a été signé comme couverture l’été dernier, le jeune Portugais l’arrière latéral a eu du mal dans les grands moments et s’est retrouvé derrière Cedric Soares et Granit Xhaka dans l’ordre hiérarchique des arrières gauches à la fin de la saison.

“Au milieu de terrain, Xhaka est un pilier de l’équipe d’Arteta mais il y a peu de concurrence pour son rôle spécifique. Thomas Partey, Mohamed Elneny et Albert Sambi Lokonga se disputent tous le même poste à la base du milieu de terrain d’Arsenal, laissant Xhaka à un rôle de numéro 8 .

“S’il devait jouer au milieu de terrain, un rôle qu’il assume régulièrement au niveau international, Zinchenko rivaliserait avec Xhaka à Arsenal – et un examen plus approfondi de leurs cartes thermiques respectives la saison dernière montre que les deux jouent dans la même zone du terrain, même si le Ukrainien a joué à l’arrière gauche et l’homme d’Arsenal a opéré depuis le milieu de terrain.

“Sur le ballon, les statistiques de passes de Zinchenko sont supérieures à celles de Xhaka – mais il faut s’y attendre étant donné que la ville de Guardiola garde le ballon et l’utilise mieux qu’Arsenal. Zinchenko et City ont défendu beaucoup moins qu’Arsenal l’été dernier, mais les statistiques défensives de l’international ukrainien l’emporte toujours sur Xhaka. Zinchenko a remporté plus de tacles, d’interceptions et de défis dans les airs que le milieu de terrain suisse – un rappel que les deux joueurs opèrent à peu près dans la même zone du terrain.

Pep : L’impact de Zinchenko a été énorme

Pep Guardiola a salué l’impact d’Oleksandr Zinchenko à Manchester City et a déclaré que le succès remporté par l’international ukrainien à Arsenal serait partagé par son ancien club.

Avant le déménagement de Zinchenko aux Emirats, le patron de City a déclaré: “Comme Gabriel [Jesus] et Rahim [Sterling]l’impact de ces trois joueurs au cours des années où je suis ici a été énorme.

“Donc ils vont nous manquer. Ce sont des joueurs exceptionnels mais, pour des circonstances différentes, ils passent à autre chose.

“Chelsea et Arsenal sont deux clubs incroyables et le succès et le bonheur qu’ils y auront seront les nôtres.

“Pour moi et je pense au nom du club, notre gratitude pour leurs efforts et la façon dont ils se comportent sur et en dehors du terrain.

“C’était bien hier avec Oleks parce que nous pouvions dire ‘au revoir’ correctement. Malheureusement avec Raheem et Gabriel, nous n’avons pas pu le faire parce que c’était l’été, mais hier au dîner ensemble, nous avons pu lui dire ‘au revoir’.”