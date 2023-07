Arsenal s’apprête à signer Jurrien Timber d’Ajax pour 42 millions d’euros

Les rapports indiquent qu’Arsenal paiera une redevance d’environ 40 millions d’euros avec un supplément de 5 millions d’euros à l’Ajax pour obtenir Jurrien Timber.

L’international néerlandais de 22 ans a été l’un des principaux espoirs que les Gunners ont cherché à ajouter à leurs rangs cette saison.

Arsenal avait précédemment présenté une offre de 30 millions de livres à l’Ajax le mois dernier, qui a été refusée par l’Ajax, qui cherchait à obtenir des frais plus élevés pour abandonner le jeune qui avait encore deux ans sur son contrat.

Le journaliste de football réputé Fabrizio Romano a finalement annoncé que l’accord était en place et qu’Arsenal avait acquis les services du Néerlandais.

Transfer News Live, 7 juillet: Manchester United poursuit Andre Onana et Arsenal dévoilera Declan Rice

Après Declan Rice, Arsenal complète également l’accord avec Jurrien Timber comme prévu – n’a jamais été mis en doute.Appel direct aujourd’hui pour convenir d’un accord de 40 millions d’euros plus des modules complémentaires faciles de 5 millions d’euros. Timber signera jusqu’en juin 2028 et il ne voulait qu’Arsenal, super excité par le projet. C’est parti 🔴⚪️ #AFC pic.twitter.com/yWvrEMrSsi — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 5 juillet 2023

Timber a été autorisé à subir des tests médicaux et devrait le faire aujourd’hui à Londres. On pense que Timber signera un contrat de cinq ans dans le nord de Londres une fois son examen médical terminé.

Timber était une perspective à long terme qui a été sur le radar de Mikel Arteta tout au long de l’été. Arsenal avait un besoin urgent de renforts défensifs, suite à une série de blessures à des défenseurs tels que William Saliba et Takehiro Tomiyasu, qui ont tourmenté l’équipe la saison dernière.

Les Gunners ont terminé leur campagne en concédant 42 buts décevants alors qu’ils perdaient le titre de Premier League, alors qu’ils perdaient leur avance vers la fin de la saison.

A LIRE AUSSI | La FA Cup pourrait voir de grands changements avec le contrôle en Premier League: rapport

Ces facteurs ont fait de l’acquisition de Timber une nécessité pour Arsenal.

Pour une équipe comme Arsenal dont le plan de jeu est généralement construit autour de la possession du ballon, Timber sera un atout inestimable. La capacité de Timber à tenir le ballon, associée à ses passes et à sa conscience, apportera une valeur ajoutée considérable à l’équipe.

On peut s’attendre à ce que Timber joue à l’arrière droit d’Arsenal, mais sa polyvalence dans les rangs défensifs donne également à Arteta la possibilité de le jouer à l’arrière central, ajoutant ainsi plus de profondeur à leur équipe.

Timber a fait 34 apparitions en Eredivisie dans ce qui a été une campagne 2022-23 décevante pour l’Ajax, marquant deux fois et enregistrant deux passes décisives. Malgré son jeune âge, Timber n’est pas non plus étranger à la scène internationale, puisqu’il compte déjà 15 sélections pour les Pays-Bas.