Arsenal s’apprête à signer Jorginho de Chelsea pour 12 millions de livres sterling

Jorginho a été nommé joueur masculin de l'année de l'UEFA en 2021.

Arsenal devrait signer le milieu de terrain de Chelsea Jorginho dans le cadre d’un accord de 12 millions de livres sterling quelques heures avant la date limite de transfert de janvier, ont déclaré des sources à ESPN.

Le club a recherché un accord pour le milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo, mais a atterri sur Jorginho, 31 ans, dans les derniers jours de la fenêtre de transfert. Des sources ont déclaré à ESPN que l’international italien signerait un contrat d’un an à Arsenal avec l’option d’une autre année.

Jorginho a rejoint Chelsea en juillet 2018 et a fait 213 apparitions, jouant un rôle crucial dans le club qui a remporté le titre de la Ligue Europa en 2019 et la Ligue des champions en 2021.

Il a également aidé l’Italie à remporter le titre de l’Euro 2020 et a été nommé Joueur masculin de l’année de l’UEFA plus tard cet été-là, en plus de terminer troisième lors du vote pour le Ballon d’Or 2021.

Le milieu de terrain a également connu des séjours à Naples, Hellas Verona, Sassuolo et AC Sambonifacese.