Le héros culte d’Arsenal, Cesc Fabregas, est déjà devenu un manager assez décent. Il a guidé Côme vers la promotion en Serie A et a même été suggéré comme quelqu’un qui pourrait accepter le poste à Chelsea après le départ de Mauricio Pochettino.

Ce n’est pas une surprise de voir qu’il est si astucieux dans l’abri. Après tout, c’est un entraîneur qui a pu s’asseoir dans un vestiaire à côté de certains des plus grands managers de tous les temps.

Il a été élevé par Arsène Wenger, nourri par Pep Guardiola et a même eu des passages sous la direction de Jose Mourinho et Antonio Conte à Chelsea. Sans oublier son passage sous Vicente del Bosque avec l’Espagne.

Il en faudrait du temps pour reproduire son extraordinaire carrière, mais c’est exactement ce qu’il fait. C’est juste dommage que certains à Arsenal n’apprécient pas toujours ce qu’il a fait à Highbury puis à l’Emirates Stadium en partant pour Barcelone dans des circonstances plutôt controversées.

Cependant, 20 ans après l’arrivée de Cesc dans le nord de Londres, Arsenal pourrait être sur le point de recruter quelqu’un possédant des caractéristiques mentales et techniques similaires.

Arsenal cherche à renforcer son milieu de terrain



Les Gunners ont fait grand l’été dernier pour accueillir Declan Rice au club en un premier transfert de 100 millions de livres sterling depuis West Ham.

Finissant deuxième lors du vote du joueur de la saison du club, on peut dire sans se tromper qu’il a connu un franc succès lors de sa première campagne dans le nord de Londres.

Malgré son émergence dans la salle des machines, Mikel Arteta and Co pourrait encore dépenser gros pour un autre milieu de terrain cet été. Amadou Onana d’Everton a été lié, tout comme Douglas Luiz d’Aston Villa.

Cependant, cet article se concentre sur Joao Neves de Benfica. Selon des informations au Portugaldeux offres ont déjà été posées sur la table pour le milieu de terrain.

On pense que cela vient d’Arsenal et de Manchester United, qui ont déclaré qu’ils étaient prêts à payer des frais de 60 millions d’euros (51 millions de livres sterling) pour Neves. Cependant, le club de Lisbonne espère toujours recevoir 120 millions d’euros (102 millions de livres sterling) qui respecteraient sa clause libératoire.

United serait la partie la plus intéressée, mais les Gunners surveillent l’évolution de la situation et pourraient agir dans les mois à venir.

Comment Joao Neves se compare à Cesc Fabregas



À seulement 19 ans, Neves suscite des éloges et des éloges que très peu de gens gagnent à un tel âge, à moins d’être une véritable superstar.

Eh bien, cela évoque certainement des souvenirs des applaudissements que Fabregas recevait au même âge.

Fabregas a fait ses débuts sous Wenger à l’âge de 16 ans seulement et était jusqu’en 2022 le plus jeune joueur d’Arsenal de son histoire. Avancez Ethan Nwaneri.

Les plus jeunes débutants d’Arsenal Joueur Âge au début Année et adversaire affrontés #1 Ethan Nwaneri 15 ans, 5 mois, 28 jours 2022 : Brentford #2 Cesc Fabregas 16 ans, 5 mois, 24 jours 2003 : Rotherham #3 Jack Wilshere 16 ans, 8 mois, 12 jours 2008 : Blackburn #4 Fanion Jermaine 16 ans, 10 mois, 15 jours 1999 : Middlesbrough #5 Paul Vaessen 16 ans, 11 mois, 11 jours 1978 : Locomotive Leipzig #6 Ryan Smith 16 ans, 11 mois, 18 jours 2003 : Rotherham #7 Gedion Zelalem 16 ans, 11 mois, 29 jours 2014 : Coventry #8 Armand Traoré 17 ans et 16 jours 2006 : Ouest Brom Données via Marché de transfert.

Depuis ce moment, Fabregas n’a plus regardé en arrière et jusqu’en 2024, il est toujours le seul joueur de l’histoire de la Premier League pour enregistrer 20 passes décisives à l’adolescence.

L’Espagnol possédait toutes sortes d’outils. Qu’il s’agisse d’avancer et de slalomer devant les défenseurs, de marquer des buts à longue distance ou de sa vision impressionnante, il avait tout ce que l’on peut attendre d’un meneur de jeu.

De plus, Fabregas était aussi un leader né. C’était un monstre de mentalité, qui a reçu le brassard de capitaine par Wenger à l’âge de 21 ans seulement.

Eh bien, Neves dispose d’outils très similaires. Il n’est pas aussi offensif mais la capacité de tir, la vision et le leadership sont déjà là.

En effet, le résumé de l’analyste Ben Mattinson ci-dessous le résume plutôt bien.

Comme Fabregas, il ressemble à un joueur sage au-delà de son âge, gagnant instantanément le respect de ses coéquipiers et de l’opposition.

Entraîneur du Portugal Roberto Martinez a dit un jour: « Joao Neves a atteint l’équipe nationale à 19 ans et a fait preuve d’une personnalité et d’une maturité qui m’ont beaucoup surpris. Je n’ai jamais vu une situation comme celle de Neves dans ma carrière. En deux jours, il a gagné le respect de tout le vestiaire portugais. »

Décrit plus en détail comme un joueur « spécial » par Mattinson, il est assez évident que l’adolescent est l’un des meilleurs jeunes milieux de terrain du football. Jouant dans un rôle semblable à celui de Fabregas dans ses derniers jours en tant que joueur, on pense que Neves pourrait jouer plus loin.

Également salué pour être « vraiment si complet pour son âge »il est effrayant de penser à quel point le joyau de Benfica a encore du potentiel à exploiter.

Comme Fabregas, il pourrait bien devenir l’un des meilleurs milieux de terrain modernes que nous ayons vus.