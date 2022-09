La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Gabriel Martinelli va obtenir un nouvel accord avec Arsenal

Arsenal est prêt à aller de l’avant Gabriel Martinelli un nouvel accord à long terme, rapporte Calciomercato.

Le contrat du joueur de 21 ans à l’Emirates Stadium a encore deux ans, mais il a suffisamment impressionné depuis son arrivée du côté brésilien d’Ituano en 2018 pour mériter un nouveau contrat.

Martinelli est devenu l’un des joueurs clés de Mikel Arteta depuis que le manager a pris ses fonctions en 2019, avec l’international brésilien déployé à gauche ainsi que dans un rôle d’attaquant, avec sa capacité de dribble voyant de nombreux défenseurs de Premier League avoir du mal à le combattre lorsqu’ils sont isolés dans situations.

Et après qu’Arsenal ait obtenu la signature de 45 millions de livres sterling de son compatriote Gabriel Jésus de Man City cet été, il semble qu’ils aient identifié Martinelli comme faisant partie à long terme du projet d’Arteta. Il a marqué trois buts en six matches de Premier League cette saison.

BLOG EN DIRECT

11h00 BST : Man City s’est engagé un joueur!

09h50 BST : Après qu’il a été révélé que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG en transfert gratuit en 2024, Marque a décidé de publier une histoire sur les clubs intéressés s’il le fait.

Mbappe, 23 ans, a révélé dans le passé qu’il n’avait jamais pensé qu’à signer pour le Real Madrid, mais après avoir choisi de rester à Paris cet été, ce pont aurait pu être brûlé,

Alors naturellement, Manchester United, Liverpool et Chelsea sont ceux qui pourraient faire un pas pour lui dans deux ans.

09h30 BST : Directeur sportif du FC Salzbourg Christophe Freund a refusé d’exclure un déménagement à Chelsea.

Chelsea cherche à nommer quelqu’un dans le même rôle pour travailler avec le nouveau manager Graham Potter, supervisant la stratégie de transfert du club. Freund a été lié à un déménagement à Stamford Bridge, et après que Salzbourg ait tenu Chelsea à un match nul 1-1 en Ligue des champions, il était timide quant à son avenir.

“J’ai eu des échanges avec Chelsea de temps en temps”, a déclaré Freund à Sky Sport Austria. “Nous avons parlé beaucoup plus il y a un mois ou deux parce qu’ils étaient intéressés à signer [Benjamin] Sesko.

“Les nouveaux propriétaires sont intéressés par la façon dont nous faisons les choses avec les jeunes joueurs, comment nous les intégrons dans l’équipe première. Mais vous [have those conversations] encore et encore avec d’autres clubs, c’est tout.

“Chelsea est un énorme club en transition. Je ne peux pas dire exactement ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois.”

08h42 BST : Rapports Tuttomercatoweb que Liverpool pourrait mettre fin Arthur Mélos’ils signent un autre milieu de terrain en janvier.

Arthur, 26 ans, a déménagé à Anfield grâce à un prêt d’une saison de la Juventus le mois dernier alors que le patron des Reds, Jurgen Klopp, tentait de couvrir les problèmes de blessures.

Le rapport indique que Liverpool n’a pas été satisfait d’Arthur au cours de ses premières semaines à Anfield et qu’ils recherchent déjà des alternatives.

08h00 BST : Paolo Maldini a dit SempreMilan.it que Chelsea a fait une approche informelle pour l’ailier de l’AC Milan Raphaël Léao en été.

Leao est suivi par la plupart des grands clubs d’Europe, et Chelsea a tenté de voler une marche sur leurs rivaux en le saumurant cette saison.

“Rafa sait que pour devenir encore plus fort, la solution est de rester avec nous”, a déclaré Maldini. “Nous sommes une équipe jeune et en pleine croissance. Nous avons l’intention de faire de grandes choses et de grandir avec lui. S’il atteint ensuite un niveau supérieur à Milan, nous pouvons y penser. Une offre officielle de Chelsea n’est jamais arrivée, mais de manière informelle, elle a fait. Bien sûr, il a été refusé, “

Leao a commencé sa carrière au Sporting CP avant de se faire un nom avec Lille et de passer en Serie A à l’été 2019. Il a remporté neuf sélections complètes pour le Portugal après avoir fait ses débuts l’année dernière.

PAPIER GOSSIP

– L’AC Milan a identifié Noa Lang comme renfort potentiel en janvier, écrit Calciomercato. Avec Ante Rebić et Divock Original souffrant de blessures récentes, la hiérarchie de San Siro est déjà en train d’établir une liste de signatures, et ayant déjà été liée à la star du Club de Bruges, Lang, âgée de 23 ans, ils pourraient maintenant être prêts à préparer une décision pour sa signature. celui de Lille Jonathan David et du FC Salzbourg Noé Okafor ont également été liés.

– Brighton cherche à conjurer l’intérêt pour Léandro Trossard et Alexis MacAllister en leur proposant de nouvelles offres, selon Ekrem Konour. Trossard, 27 ans, est un joueur clé pour les Seagulls depuis son arrivée de Genk en 2019, tandis que Mac Allister, 23 ans, a trouvé la forme avec quatre buts en autant de matchs.

– Rapports Bild que le Bayern Munich n’a pas inclus de clause lui permettant de re-signer le défenseur Omar Richard de la forêt de Nottingham. L’ailier de 24 ans a rejoint les nouveaux venus de la Premier League cet été pour un montant d’environ 10 millions de livres sterling.

– Milan Skriniar devrait se voir proposer un nouveau contrat d’une valeur de 7 millions d’euros par saison alors que l’Inter Milan cherche à l’encourager à rester à San Siro, révèle Marché du pied. Le défenseur central de 27 ans est une cible du Paris Saint-Germain, et au milieu des informations selon lesquelles le Nerazzurri préparaient de nouvelles négociations contractuelles, il semble qu’ils soient prêts à lui proposer une augmentation de salaire significative. Le contrat actuel de Skriniar expire à la fin de cette saison.