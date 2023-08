Arsenal sait que gagner moche est la clé de la course au titre de Premier League

LONDRES – Arsenal a suscité des critiques familières de la police des célébrations pour l’intensité de leur réaction à la victoire 1-0 de lundi à Crystal Palace, mais c’est parce que la marge d’erreur est si petite qu’une victoire si tôt dans la campagne se sentira aussi grande .

Les Gunners ont remporté 16 de leurs 19 premiers matchs de Premier League la saison dernière, amassant 50 points à mi-parcours pour perdre pour se retrouver remaniés lors du rodage par Manchester City.

Essayez de dire à l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta et à ses joueurs qu’un démarrage lent cette fois-ci est acceptable. Arsenal a maintenant obtenu le maximum de points lors de ses deux premiers matchs et, bien que beaucoup s’attendaient à ce qu’ils le fassent avec un style plus autoritaire exigé par les arrivées coûteuses de Declan Rice et Kai Havertz, cela galvanisera un groupe cherchant à prouver qu’il peut tenir la distance. cette fois que les points ont été obtenus de manière si combative.

Eddie Nketiah a raté deux bonnes occasions contre Palace – la première qu’il s’est créée avec un jeu intelligent, la seconde, il a simplement choisi la mauvaise option – mais le penalty de Martin Odegaard à la 53e minute a suffi à assurer la victoire d’Arsenal.

Des améliorations sont nécessaires, mais cela peut venir plus tard. Les points sont primordiaux pour une équipe qui ne se gêne pas pour viser le titre et suivre le rythme de City dès le début sera la clé pour renforcer sa confiance en soi.

Chaque bloc tardif ou – parfois frénétique – morceau de gardien de but dans les arrêts de jeu a été accueilli avec des high-fives et des dents serrées. Le coup de sifflet à plein temps a déclenché les premières pompes, un rugissement d’Aaron Ramsdale au Holmesdale Road Stand et Arteta applaudissant un support itinérant scandant joyeusement son nom.

« J’ai adoré, absolument adoré », a déclaré Arteta après le match. « C’est un endroit vraiment difficile à venir, nous avons joué comme nous voulions jouer à 11 contre 11. Nous avons dominé le match, nous nous sommes créé suffisamment d’occasions, nous avons raté deux occasions très, très énormes que normalement il [Nketiah] range. »

La recherche exhaustive d’Arteta pour des gains marginaux est bien documentée et il semble qu’il ait pris une autre décision impitoyable en remplaçant Bukayo Saka en tant que tireur de penalty régulier. Saka s’était imposé comme une option fiable avant son échec contre West Ham United à la mi-avril, contribuant au trébuchement de quatre matchs qui leur a coûté le titre. Il n’y avait eu aucune suggestion de changement jusqu’à ce qu’Odegaard intervienne, ballon à la main après que le gardien du palais, Sam Johnstone, ait abattu Nketiah dans la surface.

Comme pour à peu près tout ce qu’il fait, le capitaine Odegaard n’a pas hésité à envoyer le coup de pied, mais Arteta a révélé qu’il n’avait aucune influence sur la décision de Saka de s’absenter.

« Je n’en avais aucune idée », a déclaré l’Espagnol. « C’est une question de leadership des joueurs. S’ils pensaient que c’était la bonne chose à faire, alors je vais bien. J’ai été surpris comme tout le monde. Ils l’ont fait. Il a marqué le but, qui est la chose la plus importante, et nous avons gagné le jeu. »

Ce leadership s’est manifesté d’autres façons. Le prix de 105 millions de livres sterling de Rice exige des moments marquants, mais sa valeur deviendra évidente de manière plus subtile, permettant à Arsenal de contrôler le jeu comme ils l’ont fait pour les sorts ici et également de rester résolument compact une fois à 10 hommes après Takehiro Tomiyasu. Carton rouge à la 67e minute.

Ce n’est peut-être que le deuxième match de la campagne de Premier League, mais Arsenal est parfaitement conscient que des victoires comme celle de Palace seront la clé de sa course au titre. John Walton/PA Images via Getty Images

« Je préfère ne pas faire de commentaires parce que pour moi c’est tellement évident », a déclaré Arteta après que Tomiyasu ait été jugé pour avoir retiré Jordan Ayew, qui avait déjà été réservé pour perte de temps.

« Ce sont les normes. Je ne sais pas combien de temps c’était. [On being told it was 23 seconds]. Ce n’était pas le cas. Je pense que c’était huit secondes. Nous devrons peut-être jouer avec un chronomètre. C’est bon, nous avons gagné le match, je suis content. »

Cela semble une curieuse anomalie dans la mise en œuvre du VAR qu’il puisse intervenir pour transformer un deuxième carton jaune en un rouge direct – une action qui ne change pas à distance le jeu en question – mais ne peut pas mettre en évidence une erreur dans l’annulation d’un deuxième jaune si une erreur a été commise.

« Je ne sais pas si c’est la solution », a-t-il déclaré. « La décision est prise. Nous n’allons pas la changer. Nous nous y sommes adaptés. Évidemment, cela a rendu le jeu beaucoup plus difficile et normalement vous allez perdre des points lorsque vous jouez 30 minutes à 10 dans cette ligue.

« Survivre comme nous l’avons fait n’est pas quelque chose qui arrive habituellement. Mais nous sommes si heureux d’avoir surmonté ce gros obstacle. »

La deuxième semaine de la saison est un peu tôt pour parler de « gros obstacles » mais Arsenal connaît les enjeux pour essayer de dépasser Man City. Nketiah reste un adjoint peu convaincant pour Gabriel Jesus, mis à l’écart après une opération au genou, tandis que Havertz continue de faire un début de vie tranquille dans son nouveau club.

Mais ce sont des problèmes sur lesquels Arteta peut travailler à partir d’une position de force utile, soulignant une fois de plus pourquoi ces trois points semblaient si importants, même en août.