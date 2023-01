Arsenal s’accorde sur les frais avec Brighton pour Leandro Trossard

Arsenal aurait convenu d’une redevance avec Brighton & Hove pour Leandro Trossard. David Ornstein de L’athlétisme affirme que les frais totaux, y compris les ajouts, sont de l’ordre de 33 millions de dollars. Sans compter les add-ons, les frais de transfert de base pour le joueur seront d’environ 25 millions de dollars. L’accord des Gunners a évolué rapidement, car la nouvelle des négociations n’a fait surface que tôt jeudi matin.

Les dirigeants de la Premier League devaient agir assez rapidement dans leur recrutement après avoir raté Mykhailo Mudryk la semaine dernière. Arsenal négociait des frais pour l’Ukrainien avec le Shakhtar Donetsk depuis un certain temps. Cependant, Chelsea est intervenu et a rapidement accepté des frais pour Mudryk pouvant atteindre 108 millions de dollars.

Leandro Trossard donne plus d’options à Arsenal

Le plan B pour Arsenal ne semble pas être mauvais. Trossard est un joueur éprouvé de Premier League actuellement au sommet de sa carrière. Le joueur de 28 ans a marqué sept buts, tout en ajoutant trois passes décisives en 16 matchs de haut vol jusqu’à présent cette saison. Il a également marqué huit buts lors de la dernière campagne des Seagulls.

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas d’une signature de renom comme Mudryk, l’international belge donne aux Gunners la profondeur dont ils ont tant besoin. Dynamique et polyvalent, Trossard peut jouer sur le flanc gauche, comme milieu offensif plus central, et même comme numéro neuf. Arsenal a évidemment un onze de départ très solide, mais la profondeur de l’équipe est un peu un problème.

L’ailier vedette bénéficiera de la signature de Trossard

Le Belge peut désormais remplacer des joueurs tels que Gabriel Martinelli, Martin Odegaard et Gabriel Jesus/Eddie Nketiah. Trossard sera très probablement utilisé sur le flanc gauche pour le manager Mikel Arteta.

Martinelli, généralement déployé à ce poste, a commencé chaque match de championnat au cours de la campagne en cours. En fait, il a joué au moins 70 minutes dans tous les matchs de haut vol sauf un cette saison. Le jeune Brésilien pourrait parfois bénéficier d’un peu de répit.

Le déménagement assez économique d’Arsenal permet également potentiellement au club de dépenser plus au milieu de terrain cet été. Des rapports récents suggèrent que les Gunners ciblent Declan Rice pendant la fenêtre estivale. Un déménagement pour le milieu de terrain vedette de West Ham pourrait coûter environ 95 millions de dollars.

PHOTO : IMAGO / PA Images