Arsenal revient à l’essentiel avec un kit domicile pour la saison 2021-22

Alors que la nouvelle saison devrait débuter dans seulement quatre semaines, Arsenal a dévoilé son nouveau kit à domicile pour la campagne 2021-22 de Premier League.

Après avoir marqué des points élevés dans les enjeux de style avec une chemise teintée de rétro la saison dernière, les Gunners et les fabricants Adidas ont opté pour une version plus simple de leur célèbre arrangement chemise rouge/manches blanches cette fois-ci.

💬 « C’est logique ! » Voir notre nouveau @adidasfootball kit maison pour la toute première fois 😍@Chunkz livre – Arsenal (@Arsenal) 16 juillet 2021

Fini les chevrons de référence des années 1990, remplacés par un design de panneau simple et audacieux qui ne semblerait pas déplacé accroché sur un rail au magasin du club Ajax.

Le nouveau maillot d’Arsenal voit un retour aux panneaux latéraux blancs de l’épaule à l’ourlet, vu pour la première fois depuis 2014-15, à l’époque où le manager Mikel Arteta était encore un joueur capitaine de son équipe vers la gloire de la FA Cup.

Un certain nombre de membres de l’équipe masculine ont été déployés en tant que mannequins, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Bukayo Saka, tout juste sortis de ses apparitions internationales pour l’Angleterre à l’Euro 2020. a également montré le nouveau kit qu’ils porteront lorsque la Super League féminine commencera le 3 septembre.

La chemise 2021-22 présente un col à deux rouges et une bordure bleu marine, qui s’étend jusqu’aux poignets via les trois rayures sur les épaules.

Adidas

À l’intérieur du cou est estampillé le slogan « Arsenal for Everyone », une initiative mise en place par le club en 2008 pour promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de sa base de fans. La traduction anglaise de la devise latine des Gunners « Victoria Concordia crescit » (« La victoire par l’harmonie ») est également brodé dans la base intérieure de la chemise.

Adidas

Associé au maillot extérieur jaune pâle et bleu foncé (ou « Pearl Citrine » et « Collegiate Navy » si vous préférez) sorti en mai, les Gunners disposent d’une solide sélection de kits dans lesquels attaquer la saison à venir.

Adidas

Interrogé sur son avis sur le nouveau maillot domicile, l’arrière gauche Kieran Tierney a déclaré: « Je l’adore. C’est un design intelligent et j’ai hâte de l’enfiler et de représenter à nouveau ce club devant nos supporters. »

« Ça n’a tout simplement pas été pareil sans nos fans. Nous sommes impatients d’y aller et nous avons hâte que l’Emirates Stadium soit à nouveau en mouvement. »

Les fans d’Arsenal pourront voir le nouveau kit porté sur le terrain pour la première fois le 17 juillet lorsque leur équipe affrontera les Rangers lors d’un match amical de pré-saison qui fait partie des célébrations du 150e anniversaire du club de Glasgow.

Ils espèrent une meilleure performance à Ibrox que celle qu’ils ont obtenue de leur équipe plus tôt cette semaine à Hibernian, où Nicolas Pepe a raté un penalty en deuxième mi-temps alors qu’Arsenal a lancé sa campagne préparatoire en s’effondrant sur une défaite 2-1.