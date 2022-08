Arsenal reste parfait avec une victoire de 3 buts à Bournemouth

Arsenal a remporté trois victoires consécutives pour ouvrir la saison de Premier League en battant Bournemouth 3-0, Martin Odegaard mettant l’équipe sur la bonne voie avec deux buts en 11 minutes samedi.

Le meneur de jeu norvégien a converti un rebond à la cinquième minute après que le tir de Gabriel Martinelli ait été arrêté, puis a lancé un effort croissant suite à la mise à pied de Gabriel Jesus.

L’arrière central William Saliba a inscrit un troisième but depuis le bord de la surface avec son pied gauche plus faible pour décrocher une autre victoire convaincante, après 2-0 à Crystal Palace au premier tour et 4-2 à domicile contre Leicester le week-end dernier.

Cela contraste avec la saison dernière quand Arsenal a ouvert avec trois défaites consécutives pour laisser le travail de Mikel Arteta sous la menace.

Arsenal est la seule équipe à débuter avec un maximum de neuf points. Manchester City cherchera également une troisième victoire consécutive lorsque les champions en titre joueront à Newcastle dimanche.

