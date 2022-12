Arsenal reste en tête alors que les trois premiers livrent une victoire contre West Ham

Arsenal s’est remis d’un but pour battre West Ham United 3-1 à l’Emirates Stadium et a pris sept points d’avance en tête de la Premier League.

Said Benrahma a mis les Hammers devant avec un penalty à la 26e minute après que William Saliba ait commis une faute sur Jarrod Bowen dans la surface avant que les frappes en seconde période de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Eddie Nketiah ne scellent une victoire importante.

Réaction rapide

1. L’élan d’Arsenal se poursuit après la pause de la Coupe du monde

À la fin, c’était comme s’ils n’étaient jamais partis. Arsenal a pris un départ lent lundi en prenant du retard, même si ce but de Benrahma est venu contre le cours du jeu. Le laisser-aller de Saliba semblait résumer les craintes que le calendrier de la Coupe du monde puisse affecter Arsenal plus que la plupart des équipes de Premier League, étant donné qu’elles avaient dépassé toutes les attentes pour être en tête du classement dans la première partie de la campagne.

Pourtant, ils se sont admirablement acquittés de la tâche avec le zeste et l’énergie de leur jeu offensif récompensés par un retour émouvant en seconde période qui garantit que le facteur de bien-être autour de l’Emirates Stadium se poursuit. Comme pour faciliter la transition de la Coupe du monde à l’action nationale, l’ancien entraîneur d’Arsenal, Arsene Wenger – maintenant responsable du développement mondial du football de la FIFA – était présent pour la première fois depuis son départ du club en 2018. Wenger est peut-être parti au milieu de divisions profondes. dans la base de fans sur sa gestion des derniers jours, mais il a été accueilli en héros ici.

Les Gunners n’ont jamais semblé plus robustes au cours des quatre ans et demi depuis son départ. Le temps nous dira si Arsenal peut tenir le rythme pour décrocher son premier titre de champion depuis 2004 (sous Wenger), mais une avance de sept points à ce stade est très encourageante.

Arsenal a remporté une victoire clé le lendemain de Noël pour rester à la première place du classement de la Premier League. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

2. L’avant-trois d’Arsenal monte en puissance en l’absence de Jésus

La plus grande inconnue ici était de savoir comment Arsenal se débrouillerait sans Gabriel Jesus. L’attaquant de 25 ans est absent jusqu’à trois mois après une opération au genou, laissant Nketiah mener la ligne en son absence aux côtés de Saka et Martinelli. Il est particulièrement émouvant qu’une nuit où des questions ont été posées sur la puissance des Gunners sans leur homme vedette, les trois joueurs attaquants ont trouvé le filet.

Le but de Saka reposait sur un moment de chance alors que Martin Odegaard tirait directement sur son chemin, mais le sang-froid de l’ailier anglais pour diriger un tir bas devant Lukasz Fabianski était exemplaire. Martinelli a fait preuve d’une grande détermination et d’une grande rapidité pour tirer un tir à l’intérieur du poteau proche de Fabianski, bien que le gardien de West Ham ait été battu beaucoup trop facilement. Et puis Nketiah a eu son moment, transformant Thilo Kehrer avec une facilité embarrassante avant de diriger un tir bas dans le filet.

D’autres renforts sont nécessaires – ils ont soumis une offre d’une valeur allant jusqu’à 65 millions d’euros pour le transfert de l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk – mais c’était la preuve que perdre Jésus jusqu’au printemps ne doit pas nécessairement être le coup dévastateur qu’il est apparu à l’époque.

3. La course misérable de Moyes continue

David Moyes est désormais sans victoire en 71 matches à l’extérieur de la Premier League en tant qu’entraîneur contre Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester United, perdant son 50e match de ce type lundi. En toute honnêteté, la majorité de ces matchs se sont déroulés alors qu’ils étaient en charge d’équipes qui débutaient de tels matches en tant que deuxièmes favoris, mais il s’agissait d’une approche typiquement conservatrice de Moyes qui n’est jamais vraiment sortie de la deuxième vitesse, même lorsque West Ham a pris les devants.

Ils étaient heureux de défendre au bord de leur propre surface et cherchaient à frapper la contre-attaque – un plan de match qui a permis à Arsenal d’établir son rythme et finalement de submerger ses adversaires en seconde période. Ils n’ont jamais semblé vouloir y revenir après avoir pris du retard et malgré le bon travail que Moyes a fait lors de son deuxième passage au club, les critiques ne feront que grandir après un résultat qui ne les laisse qu’un point en dehors de la zone de relégation.

“Parfois, vous avez des baisses et dans des moments comme ça, vous avez besoin que le conseil d’administration et tout le monde restent ensemble”, a déclaré Moyes avant le match. Il en a un peu plus besoin maintenant.

Notes des joueurs

Arsenal: Aaron Ramsdale 6, Ben White 6, Gabriel Magalhaes 6, William Saliba 6, Kieran Tierney 6, Martin Odegaard 9, Thomas Partey 7, Granit Xhaka 7, Bukayo Saka 8, Eddie Nketiah 7, Gabriel Martinelli 8.

Sous-titres : Oleksandr Zinchenko 6, Fabio Vieira 6, Mohamed Elneny 6.

West-Ham : Lukasz Fabianski 5, Vladimir Coufal 5, Craig Dawson 7, Thilo Kehrer 5, Aaron Cresswell 6, Tomas Soucek 6, Declan Rice 6, Jarrod Bowen 7, Paqueta 6, Said Benrahma 7, Michail Antonio 6.

Sous-titres : Pablo Fornals 6, Divin Mubama 6.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur performeur : Martin Odegaard, Arsenal.

Était au cœur de la possession la plus intelligente et la plus dynamique d’Arsenal.

Moins performant : Lukasz Fabianski, West Ham.

Battu trop facilement à son premier poteau pour le deuxième but crucial de Martinelli.

Faits saillants et moments marquants

Les légendes d’Arsenal aux Emirats pour le match du Boxing Day 🎁 pic.twitter.com/fkj7B4dro8 — ESPN FC (@ESPNFC) 26 décembre 2022

Quelques grands Gunners présents lundi. Thierry Henry fait une promenade d’avant-match sur le terrain tandis qu’Arsène Wenger revient aux Emirats pour la première fois depuis qu’il a quitté le club en tant que manager en 2018.

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, au match du jour : “Je suis ravi du résultat et de la performance car je pensais que nous méritions de gagner le match.”

Arteta, sur le blessé Gabriel Jesus : “Gabriel est toujours dans l’équipe et il a un impact sur le terrain même s’il ne joue pas. Il aide Eddie et je suis ravi pour lui. [for his goal]. Il a également montré la saison dernière que lorsque nous avons besoin de lui, il est toujours là.”

Bukayo Saka d’Arsenal, à Amazon : “La deuxième mi-temps a été bien meilleure que la première, le premier match retour, vous reprenez votre rythme. Nous avons eu beaucoup de possession de balle en première mi-temps, mais ensuite nous avons été plus efficaces.”

Declan Rice de West Ham, à Amazon : “C’est difficile. En première mi-temps, nous n’avions pas beaucoup de ballon, mais nous les avons arrêtés et avions un plan. C’est comme Manchester City, à la fin, l’une de leurs chances créera quelque chose avec leur football fluide. . Ils nous ont étouffés sur tout le terrain.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le 22e but en carrière de Bukayo Saka en Premier League le met à un cheveu d’égaler Nicolas Anelka pour le plus grand nombre de buts en Premier League pour Arsenal avant d’avoir 22 ans.

– Eddie Nketiah a marqué 11 buts lors de ses 11 derniers départs pour Arsenal dans toutes les compétitions aux Emirats, marquant ses 11 buts en seulement 16 tirs cadrés.

– C’est la deuxième fois que Martin Odegaard fournit plusieurs passes décisives dans un match pour Arsenal – et les deux matchs ont eu lieu le lendemain de Noël (deux passes décisives contre Norwich City en 2021).

Suivant

Arsenal: La prochaine étape pour les Gunners est un voyage du Nouvel An à Brighton & Hove Albion.

West-Ham : De retour à East London pour accueillir Brentford le 30 décembre.