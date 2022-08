Arsenal reste au sommet de la Premier League avec la performance 8/10 de Gabriel Jesus

Arsenal est resté en tête de la Premier League alors que les buts de Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli ont assuré une victoire 2-1 sur Aston Villa aux Emirats mercredi.

Gabriel Jesus a ouvert le score après qu’Emiliano Martinez n’ait pu que transformer la frappe déviée de Gabriel Martinelli sur le chemin de l’attaquant.

Villa a riposté après la pause et Douglas Luiz a égalisé avec un peu plus de 15 minutes à jouer, mais Arsenal a riposté presque instantanément grâce à Martinelli qui a renvoyé le vainqueur trois minutes plus tard pour poursuivre le départ parfait du Gunner.

Points positifs

Le chemin est encore long, mais Arsenal n’aurait pas pu rêver d’un meilleur départ. Les Gunners ont publié une véritable déclaration d’intention, et en Gabriel Jesus, ils ont un attaquant en forme avec un point à prouver.

Négatifs

C’était un match un peu moins confortable qu’il aurait pu l’être, et l’équipe de Mikel Arteta a survécu à une frayeur tardive contre une équipe de Villa qui était terriblement hors de forme. Les hôtes auraient vraiment dû mettre le jeu au lit beaucoup plus tôt.

Note du manager (sur 10)

Mikel Arteta, 8 ans — Vous avez toujours pensé que l’Espagnol rembourserait le conseil d’administration d’Arsenal s’il lui laissait le temps de construire, et c’est exactement ce qu’il fait. Cinq victoires sur cinq et les Gunners volent, et ils jouent aussi de belles choses.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Aaron Ramsdale, 7 ans — Forcé à l’action pour la première fois à la 43e minute avec un arrêt confortable pour refuser Emi Buendia. A refusé Leon Bailey avec un arrêt du bout des doigts pour retourner l’effort du Jamaïcain au-dessus de la barre transversale, bien qu’il se soit retrouvé bloqué alors que Villa nivelait.

DF Kieran Tierney, 7 — Contrecarré Bailey quand il a couru pour récupérer le ballon après une erreur de Saliba. Il a également eu des occasions à l’autre bout, mais sa frappe initiale a tiré sur une chemise rouge avant que son suivi sur le rebond ne soit apprivoisé et facilement récupéré par Martinez.

DF Gabriel, 7 — Presque aidé à atteindre un objectif rare lorsque son effort dévié a volé à quelques centimètres du poteau et il a forcé Martinez à effectuer un arrêt bas lorsqu’il a de nouveau tenté sa chance à distance quelques instants plus tard. A ravi les fidèles de la maison quand il a vu Ollie Watkins tard.

DF William Saliba, 6 — Renfloué par Kieran Tierney après une passe lâche par l’arrière a invité Villa à avancer, bien qu’il soit à quelques centimètres de se connecter avec la croix de Martinelli à l’autre bout et cela aurait rendu les choses beaucoup plus confortables.

DF Ben White, 7 — N’avait presque rien à faire dans une première mi-temps calme alors que les Gunners semblaient dominants. A raté la finale dramatique car il a été remplacé par Takehiro Tomiyasu à la 64e minute.

MF Albert Sambi Lokonga, 6 ans — Remplacé le blessé Mohamed Elneny, qui a joué à travers la barrière de la douleur à Fulham. Cela résume le désir actuel de cette équipe d’Arsenal et Lokonga l’a également canalisé avec un affichage acharné dans la salle des machines.

MF Granit Xhaka, 7 — Bien battu au milieu, reprenant fréquemment possession du ballon et cherchant à libérer Martinelli sur la gauche. A créé une chance brillante pour ce dernier avec un renversement intelligent uniquement pour que Martinez fasse un autre arrêt époustouflant.

MF Gabriel Martinelli, 8 — Une autre bonne démonstration du joueur de 21 ans qui a forcé l’ouverture du score lorsque son centre dévié a causé toutes sortes de problèmes à Martinez et il a inscrit son troisième but de la saison pour prolonger le départ de rêve de son équipe.

Gabriel Jesus joue comme un homme en mission depuis que Manchester City l’a laissé aller à Arsenal pendant l’intersaison. Mike Egerton/PA Images via Getty Images

MF Martin Odegaard, 7 — A vu quelques efforts bloqués et s’est retrouvé dans le livre dans une première mi-temps décevante, mais il a forcé un bel arrêt de Martinez après la pause avec un coup franc fouetté qui était destiné au coin supérieur.

MF Bukayo Saka, 8 ans – A causé les problèmes sans fin du visiteur avec son énergie électrique, mais il a gaspillé une chance en or d’ouvrir le score lorsqu’il a horriblement tranché avec le but béant. Il s’est racheté en repérant Martinelli au second poteau qui ne s’est pas trompé.

FW Gabriel Jésus, 8 — Le Brésilien a poursuivi sa forme impressionnante et a été une bonne valeur pour son troisième but en cinq matchs, propulsant à la maison le premier match après que l’ancien homme d’Arsenal, Martinez, n’ait pu que mettre le ballon sur son chemin. Il aurait pu en avoir plus aussi sans une série d’arrêts de ce dernier.

Substituts

DF Takehiro Tomiyasu, 6 ans — A remplacé les Blancs à la 64e minute. Un affichage régulier, mais minute mais il n’a pas pu préserver la feuille blanche de son équipe.

DF Rob Holding, NR – A remplacé Saka à la 88e minute alors qu’Arteta a choisi de fermer boutique pour les derniers instants.

MF Emile Smith Rowe, RN – A remplacé Odegaard à la 81e minute mais n’a pas eu le temps d’avoir un impact.

Eddie Nketiah, RN — A remplacé Jésus à la 88e minute. A fourni un exutoire vital dans les braises mourantes et a fait chanter son nom par les fans locaux alors qu’il chargeait avant de tirer par-dessus la barre transversale avec le compte à rebours.