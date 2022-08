Arsenal réprimandé pour la deuxième fois pour des publicités de Fan Token

Gabriel Magalhaes d’Arsenal, maillot numéro 6, célèbre le quatrième but de son équipe lors du match de Premier League anglaise entre Arsenal et Everton à l’Emirates Stadium de Londres, le dimanche 22 mai 2022. (AP Photo/David Cliff)

L’Agence des normes publicitaires (ASA) a déclaré que les deux publicités Socios publiées sur le site Web du club et sur Facebook étaient “trompeuses” et irresponsables “car les publicités n’avaient pas précisé que les jetons devaient être achetés avec une crypto-monnaie, profitant des fans ‘ inexpérience et n’a pas averti du risque de trading de crypto