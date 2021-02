Arsenal renfloué par 8/10 Saka pendant la nuit pour Aubameyang lors du match nul de Benfica

Il a terminé tout carré entre Arsenal et Benfica à la mi-chemin de leur match de Ligue Europa en huitièmes de finale, Bukayo Saka égalisant dans un match nul 1-1 décevant à Rome.

Arsenal avait dominé la première mi-temps, mais n’avait créé qu’une seule chance de but. Pierre-Emerick Aubameyang a raté une occasion facile de sortir de l’impasse, l’attaquant gabonais incapable de convertir le centre d’Hector Bellerin de six mètres lorsqu’il n’est pas marqué dans la surface.

Le jeu d’Arsenal était soigné et bien rangé, mais ils semblaient toujours échouer dans le dernier tiers. Et ils ont été punis lorsque Benfica s’est vu infliger un penalty après qu’Emile Smith-Rowe ait été reconnu comme ayant manipulé le ballon. Luis Pizzi s’est converti sur place.

Aubameyang avait une chance fantastique de gagner le match, mais il ne pouvait que traîner son tir large lorsqu’il était au but, un mouvement qui résumait le sien et la soirée d’Arsenal.

Positifs

Le mouvement des Gunners derrière Aubameyang était impressionnant, Smith-Rowe, Saka et Martin Odegaard se liant tous bien. La gamme de passes d’Odegaard en particulier était superbe.

Négatifs

Arsenal continue d’appuyer sur le bouton d’autodestruction par moments. Ils ont joué un ballon inutile sur le visage du but avant la pause, tandis que dans la seconde moitié, leur incapacité à dégager le ballon et à concéder un corner a conduit à la pénalité qui les a vus marquer un but derrière.





Note du manager sur 10

6 – Mikel Arteta aura été frustré par ce résultat. Son équipe a eu le meilleur du match et semblait la plus susceptible de marquer, mais encore une fois, il a été laissé en ruine une erreur non forcée coûteuse. En outre, il aurait peut-être introduit plus de rythme plus tôt, plusieurs joueurs semblant fatigués.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno 6 – Le buteur d’Arsenal n’avait pas grand-chose à faire en termes d’arrêts à effectuer, mais il a certainement vu beaucoup de balle. Il était coupable de s’y accrocher trop longtemps et de ralentir le jeu d’Arsenal. Il ne pouvait pas faire grand-chose pour arrêter le penalty de Pizzi.

DF Hector Bellerin 6 – L’Espagnol était un exutoire offensif sur le flanc droit, frappant régulièrement la ligne de touche ou la boîte pour obtenir des centres dans la zone. Sa balle finale le laissait souvent tomber, cependant; l’exception était un centre pour la chance d’Aubameyang en première mi-temps.

DF David Luiz 6 – A été solide pour la plupart et était souvent au bon endroit au bon moment pour défendre ses lignes. Il aura parfois été reconnaissant à Dani Ceballos de l’avoir couvert, mais c’était une sortie sans événement pour le Brésilien.

DF Gabriel Magalhaes 6 – Le défenseur brésilien était une présence stable aux côtés de David Luiz. Il a fait quelques interceptions importantes et limité les options d’attaque de Benfica.

DF Cédric Soares 6 – Place à Kieran Tierney en seconde période, mais pas avant de jouer son rôle dans la remontée du niveau d’Arsenal. Sa course et son centre ultérieur ont permis à Saka de revenir à l’égalisation des Gunners.

MF Dani Ceballos 7 – L’Espagnol était une présence solide au milieu. Il a bien couvert à l’arrière et sa passe était superbe, une passe en profondeur en particulier ouvrant Benfica et libérant Bellerin sur la droite. Il était cependant parfois coupable d’avoir pris trop de touches et d’avoir eu des ennuis alors qu’une passe aurait été beaucoup plus efficace.

Le but de Bukayo Saka a aidé Arsenal à un match nul de la Ligue Europa avec Benfica. Getty

MF Granit Xhaka 5 – Pas sa plus belle soirée. Il a joué une passe transversale particulièrement inutile et imprudente juste avant la pause qui a mis sa défense sous une pression inutile. Dans l’ensemble, il y avait trop de passes latérales; il semble simplement lutter sans Thomas Partey à ses côtés.

MF Bukayo Saka 8 – C’était un danger toute la soirée. Il avait un effort sauvé avant la pause, à quel point il avait été trop souvent coupable de dériver hors-jeu. Il était plus efficace lorsqu’il coupait du côté droit, et après avoir eu plusieurs tirs au but, il a finalement trouvé le filet quand il a converti le centre taquin de Cedric.

MF Martin Odegaard 8 – Le prêteur avait l’air très bien sur le ballon. Son jeu de liaison avec ceux qui l’entouraient était impressionnant et son décès était une source constante de munitions pour Arsenal. Un passage en particulier, à Saka, fera rêver les fans d’Arsenal d’un déménagement permanent pour le Norvégien.

MF Emile Smith-Rowe 6 – Le jeu de liaison était aussi solide que jamais, même s’il avait l’air fatigué tout au long. Il a joué dans une position plus large que d’habitude et il n’était pas aussi efficace que lorsqu’il jouait au milieu. Ran ses chaussettes avant d’être remplacé.

FW Pierre-Emerick Aubameyang 6 – Le skipper a raté un gardien absolu suite à un délicieux croisement de Bellerin, et cela semblait être une de ces nuits pour lui. Il a raté un autre face-à-face dans la seconde mi-temps, puis a gonflé ses lignes en prenant trop de touches une fois de plus. Sharp, mais pas assez puissant.

Substituts

DF Kieran Tierney (Soares, 64 ans) 7 – Tierney s’est bien associé à Nicolas Pepe sur le côté gauche et il a bien fait les choses simples. Arsenal sera ravi de le retrouver.

FW Nicolas Pepe (Aubameyang, 77 ans), N / A – Il avait l’air dangereux quand il est entré, bien qu’une touche lourde ait annulé un bon travail de Tierney avec les Gunners dans une position dangereuse.

MF Gabriel Martinelli (Smith-Rowe, 77) N / A – De retour en action après une longue interruption, Martinelli n’a pas vu beaucoup de ballon dans les phases finales.

MF Willian (Odegaard, 90 ans) N / A – Le Brésilien a eu très peu de temps pour avoir un impact.

DF Mohamed Elneny (Ceballos, 90) N / A – A eu quelques touches mais n’a eu que quatre minutes de temps additionnel sur le terrain.