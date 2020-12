Un regard sur ce qui se passe autour du football européen mardi:

ANGLETERRE

La Coupe de la Ligue anglaise atteint la phase des quarts de finale cette semaine et Manchester City se rapproche d’une autre tranche de l’histoire sous Pep Guardiola. Les joueurs de City ont remporté le trophée pour la troisième année consécutive la saison dernière et sont à trois matches de quatre victoires consécutives, ce qui correspondra à la réalisation de Liverpool dans les années 1980. Arsenal est l’adversaire de City dans les huit derniers du dernier face à face entre Guardiola et l’homme qui était son assistant à City pendant 3 ans et demi, Mikel Arteta. L’autre match voit Brentford accueillir Newcastle et chercher une autre victoire sur l’opposition de la Premier League après avoir battu Southampton, West Bromwich Albion et Fulham en route vers les quarts.

ESPAGNE

La Real Sociedad accueille l’Atletico Madrid à la recherche d’une victoire pour arrêter son dérapage et revenir au niveau des leaders du championnat. Des pertes consécutives après trois matchs nuls consécutifs placent la Sociedad à trois points de retard sur l’Atletico et le Real Madrid, à la deuxième place à la différence de buts. Une victoire relancerait la candidature de Sociedad à devenir un candidat de longue date pour le titre, tandis qu’une autre défaite la laisserait avec un grand écart à combler. Barcelone doit également gagner lors de sa visite à Valladolid si elle veut rester en contact. L’équipe de Lionel Messi est à la cinquième place après avoir été tenue à un nul par Valence ce week-end. Séville se rendra également à Valence mardi, tandis que Levante est à Huesca et Elche accueille Osasuna, dernière place.

ITALIE

La Juventus sera confiante de terminer l’année avec son record invaincu en championnat alors que le neuf fois champion en titre se prépare à accueillir la Fiorentina, menacée de relégation. La Juventus est l’une des deux seules équipes à perdre en Serie A avec le leader de l’AC Milan et a remporté trois de ses quatre derniers matches de championnat. Son dernier succès a été une déroute 4-0 de Parme. La Fiorentina n’est qu’à quatre points au-dessus de la zone de largage, mais il y a des signes que le nouvel entraîneur Cesare Prandelli commence à changer les choses. Prandelli a perdu son premier match en charge mais a fait match nul les deux suivants, contre Sassuolo et Hellas Verona. Ailleurs, Parme n’est qu’à cinq points au-dessus de la zone de relégation, mais espère pouvoir s’éloigner davantage en visitant le club inférieur de Crotone.

ALLEMAGNE

Schalke espère un peu de tonique avant Noël pour sa course stérile en Bundesliga quand il accueillera Ulm de quatrième rang au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne. Le club basé à Gelsenkirchen est en crise au milieu de sa pire course jamais réalisée en championnat avec 29 matches sans victoire que l’entraîneur par intérim Huub Stevens n’a pas réussi à arrêter contre Arminia Bielefeld samedi. Stevens, qui a succédé à Manuel Baum la semaine dernière, reste en charge du match contre Ulm, où l’on espère que les joueurs désolés pourront restaurer une certaine confiance contre une équipe qui joue trois niveaux plus bas dans le système de la ligue de football allemande. Ulm hébergerait normalement le match dans son modeste stade, mais le coronavirus La pandémie a contraint de nombreux petits clubs à renoncer à leur domicile pour des raisons logistiques. Le Borussia Dortmund visite l’Eintracht Braunschweig de deuxième division pour le nouvel entraîneur Edin Terzis troisième match en charge, le Borussia Moenchengladbach visite le SV Elversberg de quatrième rang, l’Union Berlin et Cologne accueillent respectivement Paderborn et Osnabrck en deuxième division, et Leipzig visite Augsbourg pour un duel de Bundesliga. Le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen ont reporté leurs matchs à janvier pour éviter de surcharger les joueurs.