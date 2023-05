Arsenal remporte une victoire 2-0 à Newcastle pour garder les espoirs de titre en vie

Martin Odegaard d’Arsenal, à droite, célèbre avec Bukayo Saka après avoir marqué le premier but lors d’un match de football de Premier League anglaise entre Newcastle et Arsenal au stade St James’ Park de Newcastle, le dimanche 7 mai 2023. (AP Photo/Jon Super)

Une frappe de Martin Odegaard et un but contre son camp de Fabian Schar ont donné à Arsenal, deuxième, une victoire 2-0 à St. James Park et ont aidé les Gunners à garder leurs espoirs d’un titre.