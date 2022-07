Arsenal rejoint Manchester United dans la course pour signer l’attaquant français

Arsenal, ainsi que Manchester United, manifestent un intérêt pour le Lyonnais Moussa Dembele, a-t-on appris.

Selon des informations récentes, Manchester United envisage de faire un pas pour Dembele si Ronaldo partait cet été.

Le tueur à gages lyonnais est très la définition d’un attaquant moderne, peignant son rythme avec une excellente finition.

Le joueur de 26 ans a marqué 22 buts et aidé cinq dans toutes les compétitions pour Lyon la saison dernière, et a également fait ses preuves contre la meilleure équipe d’Angleterre.

Dembele a disputé les 15 dernières minutes du quart de finale de la Ligue des champions de Lyon avec Manchester City en 2020, et a ensuite marqué deux buts grâce à sa capacité à se placer derrière la ligne de fond de City.

Maintenant, cependant, il semble que Dembele suscite également l’intérêt d’Arsenal.

Selon Media Foot (via TBR), Arsenal continue de surveiller Dembele, Manchester United intensifiant son intérêt pour le joueur de 25 ans.

Arsenal a déjà signé Gabriel Jesus cet été. Cependant, des rapports précédents ce mois-ci suggéraient que les Londoniens du nord pourraient toujours signer un autre attaquant pour un montant inférieur à celui qu’ils ont payé pour Jésus.

Et comme Dembele est maintenant dans la dernière année de son contrat à Lyon, vous supposez qu’il serait disponible moyennant des frais réduits.

Cependant, si Arsenal signait effectivement Dembele, cela agacerait probablement Eddie Nketiah, qui vient de signer un nouveau contrat mais redeviendrait, en théorie, l’attaquant de troisième choix des Gunners.

Et bien qu’Arsenal puisse déplacer Jesus sur l’aile gauche, cela semble peu probable car ils viennent de remettre au Brésilien le maillot n ° 9.

