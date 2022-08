Arsenal rejoint Man Utd à la poursuite de Youri Tielemans de Leicester

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Arsenal vise Tielemans de Leicester

Leicester City attend toujours une offre d’Arsenal pour le milieu de terrain Youri Tielemans avant la fermeture du mercato, rapporte le Guardian.

Les Foxes sont conscients de l’intérêt d’Arsenal pour le milieu de terrain de 25 ans, mais n’ont pas encore vu d’offre de la part de Mikel Arteta. Manchester United a déjà été lié à l’international belge, qui entame la dernière année de son contrat à Leicester.

Tielemans devrait être impliqué lorsque Leicester affrontera Brentford dimanche lors de son premier match de la nouvelle campagne de Premier League. Parler à BBC Radio Leicester lundi, le manager de Leicester, Brendan Rodgers, a déclaré: “Comme il [Tielemans] l’a toujours été, c’est le professionnel par excellence, un super joueur avec qui travailler. Il ne s’est pas encore engagé sur un nouveau contrat ici, mais cela n’enlève rien à son engagement quotidien pour l’équipe.”

Les autres joueurs de Leicester liés à des sorties potentielles incluent James Madisonciblé par Newcastle United, et Wesley Fofanaqui reste sur la liste de souhaits de Chelsea.

Youri Tielemans pourrait être prêt pour une sortie de Leicester. George Wood/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– En parlant de James MadisonNewcastle a fait une offre améliorée pour le meneur de jeu de Leicester, selon le Télégraphe. Après que leur offre initiale de 35 millions de livres sterling ait été repoussée, Newcastle serait revenu avec une offre améliorée de 45 millions de livres sterling. On dit que les Magpies croient que le joueur de 25 ans veut passer à St. James’s Park cet été.

– Galatasaray a fait une offre pour signer le milieu de terrain d’Arsenal Lucas Torreira sur un accord permanent, rapporte Fabrice Romano. Le joueur de 26 ans a passé la saison précédente en prêt à la Fiorentina en Serie A, mais un changement là-bas n’a pas réussi. Galatasaray attend actuellement un accord avec les Gunners et le joueur à des conditions personnelles avant de pouvoir achever le déménagement.

– L’AS Roma s’apprête à annoncer la signature de Georginio Wijnaldumréclamations Calciomercato. Le rapport indique que l’équipe de Jose Mourinho a finalement conclu un accord avec le Paris Saint-Germain sur un accord de transfert. La confirmation devrait être achevée mardi ou mercredi, ce qui verra le départ du Néerlandais de 31 ans après avoir déménagé dans la capitale française lors d’un transfert gratuit depuis Liverpool.

– Alex Telles pourrait être libre de quitter Manchester United le mois prochain, selon Fabrice Romano. Le joueur de 29 ans n’a fait que 26 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière, le nouveau patron Erik ten Hag cherchant à transformer son équipe dans la fenêtre de transfert. Un certain nombre de clubs suivraient un mouvement, Séville étant l’un de ceux liés à l’arrière gauche.

– Tottenham Hotspur prévoit de nouvelles discussions avec la Roma sur un accord pour le milieu de terrain offensif Nicolas Zaniolorapports Footmercato. Le joueur de 23 ans n’a plus que trois ans sur son contrat avec l’équipe de Serie A, après avoir fait 40 apparitions pour eux dans toutes les compétitions la saison dernière. L’international italien a déjà été lié à un transfert vers le nord de Londres, mais il semble que de nouvelles discussions soient attendues.