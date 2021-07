Arsenal regarde James Maddison de Leicester et garde Martin Odegaard de Madrid sur le radar

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Arsenal regarde Maddison, garde Odegaard sur le radar

Arsenal a peut-être donné à Emile Smith Rowe le maillot n ° 10, mais Sports aériens ont suggéré que les Gunners s’intéressent au meneur de jeu de Leicester City James Maddison.

Cependant, les Foxes sont loin de vouloir laisser l’une de leurs figures talismaniques quitter le King Power Stadium, il leur faudra donc une offre de plus de 70 millions de livres sterling pour même envisager de laisser partir le joueur de 24 ans.

Un autre facteur qui rend les choses difficiles pour Arsenal est que Leicester n’est soumis à aucune pression pour quitter Maddison, car il a un contrat qui court jusqu’en 2024.

C’est peut-être pourquoi Arsenal garde toujours un œil sur Martin Odegaard, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt aux Emirats du Real Madrid.

Il a été suggéré en Espagne que Los Blancos sont prêts à laisser le Norvégien partir alors qu’ils continuent de chercher à collecter des fonds, d’autant plus que l’accord du milieu de terrain court jusqu’en 2023, ce qui signifie que cela pourrait être une décision plus viable.

En raison des frais qui seraient impliqués pour l’un ou l’autre joueur, il est entendu qu’Arsenal devra peut-être également transférer des joueurs avant de faire un pas pour Maddison.

Leicester repoussera-t-il l’intérêt d’Arsenal pour James Maddison ? Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images

PAPIER COMMERCE

– L’AC Milan espère signer celui de Chelsea Hakim Ziyech en prêt avec le droit de rendre l’affaire permanente, selon Calciomercato. Les deux clubs entretiennent de bonnes relations, Fikayo Tomori et Olivier Giroud ayant tous deux rejoint l’équipe de Serie A, mais il est indiqué que le club londonien n’envisage actuellement qu’un accord permanent ou un prêt avec obligation de signer l’international marocain. Milan pourrait offrir plus de 25 millions d’euros s’il parvient d’abord à prêter le joueur de 28 ans.

– Fabrice Romano a déclaré que Dejan Joveljic rejoindra le LA Galaxy depuis l’Eintracht Frankfurt. Le joueur de 21 ans signera un accord pour rester avec la MLS pendant quatre saisons et demie, les derniers documents devant être signés. Le jeune serbe a joué la saison dernière en prêt au club autrichien de Wolfsberger, inscrivant 18 buts en championnat.

– Naples est à la recherche d’une option au milieu de terrain, en raison de la longue blessure de Diego Demme, rapporte Calciomercato. Une option est celle du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria, qui figure en tête de leur liste de priorités, car ils travaillent sur un prêt avec droit de signer définitivement l’homme d’une valeur de 20 millions d’euros. Ils regardent aussi Sandre Bergé, dont le prix de transfert pourrait être moins cher après la relégation de Sheffield United de la Premier League.

– Manchester City et Hellas Verona sont en pourparlers avancés pour Ivan Ilic de passer définitivement du côté italien après que le joueur y a été prêté la saison dernière, rapporte Matteo Moretto. Le montant est fixé à environ 8 millions d’euros, selon Fabrice Romano, tandis que Vérone a également demandé au Bayern Munich s’il pouvait faire venir Josué Zirkzee en location.

– Crystal Palace et Newcastle United surveillent tous deux le milieu de terrain d’Angers Angelo Fulgini, comme cela a été rapporté par le Courrier quotidien. Ils ne sont pas seuls cependant, car l’AS Monaco et des formations espagnoles anonymes envisagent également le joueur de 24 ans qui a déjà été lié à Everton et Southampton.