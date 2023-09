Arsenal redouble d’efforts pour recruter Ivan Toney, selon un rapport

La période de transfert estivale est peut-être terminée, mais Arsenal envisage déjà janvier pour renforcer son équipe. Selon John Cross au Miroir, les Gunners intensifient leurs efforts pour recruter l’attaquant de Brentford Ivan Toney. L’international anglais purge actuellement une suspension. Pourtant, son premier retour aura lieu début 2024.

L’interdiction ne fait que l’exclure des jeux. Par conséquent, Toney a repris l’entraînement avec Brentford. Cross prétend que les Bees ont fixé un prix pour leur attaquant vedette. Brentford ne vendra que si les prétendants remplissent ces conditions. Brentford veut environ 73 millions de dollars pour Toney. Le contrat actuel de l’attaquant avec le club expire en 2025.

Arsenal considère Ivan Toney comme la réponse au problème des buts

Arsenal n’a pas encore enregistré de défaite lors de la campagne 2023/24, mais le club n’éclaire pas vraiment le tableau d’affichage. En fait, l’équipe du nord de Londres n’a réussi à marquer que 11 buts en Premier League cette saison. C’est le plus bas de toutes les équipes actuellement parmi les huit premières du tableau. Les Gunners se sont jusqu’à présent appuyés sur une défense stellaire au cours des premières étapes de la campagne.

Gabriel Jesus est le meilleur avant-centre incontesté de l’équipe actuelle d’Arsenal. Eddie Nketiah a également parfois remplacé le Brésilien. Il doit encore prouver qu’il peut porter la charge lorsqu’on lui demande. Leandro Trossard et Kai Havertz peuvent également jouer à ce poste. Les deux sont actuellement de meilleures options dans d’autres rôles.

Toney donnerait certainement à Arsenal une option solide et unique dès le départ. Jésus est un attaquant techniquement doué, mais il n’a pas la formidable puissance et le physique de l’attaquant de Brentford. Toney a également un record de but éprouvé en Premier League. L’Anglais a inscrit 20 buts de haut niveau pour les Bees la saison dernière.

Brentford envisage déjà un nouvel attaquant

En plus d’être ouvert à la vente de Toney, Brentford aurait également créé une liste restreinte d’options d’attaquants potentiels. Selon 90 minutesles Bees cibleront bientôt potentiellement Vangelis Pavlidis de l’AZ Alkmaar, Jonas Wind de Wolfsburg et l’attaquant de Santos Marcos Leonardo.

PHOTO : IMAGO / Focus Images