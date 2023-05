Arsenal redécouvre son courage pour maintenir la course au titre en vie

Martin Odegaard a réalisé une performance scintillante en marquant des buts pour mener Arsenal à une victoire 2-0 à Newcastle dimanche. Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

NEWCASTLE UPON TYNE, Angleterre – Arsenal a réduit d’un point l’avance de Manchester City en tête de la Premier League avec une victoire 2-0 contre Newcastle United lors d’un match palpitant à St James ‘Park dimanche.

Martin Odegaard a donné l’avantage aux visiteurs contre le cours du jeu après 14 minutes avec une belle frappe basse avant que Fabian Schar ne transforme le centre de Gabriel Martinelli à la 75e minute dans son propre filet. L’équipe de Mikel Arteta a joué un match de plus que City, mais a remporté une victoire qui fera monter la pression sur les rivaux du titre étant donné qu’ils doivent jongler avec le rodage national avec une demi-finale de Ligue des champions à deux contre le Real Madrid au cours des 10 prochains jours.

Arsenal a résisté à une tempête dans les 10 premières minutes lorsque Jacob Murphy a frappé le poteau à la deuxième minute avant que l’arbitre Chris Kavanagh n’accorde à l’équipe locale un coup de pied cinq minutes plus tard. Jakub Kiwior a été jugé pour avoir bloqué le tir de Bruno Guimaraes avec sa main, mais Kavanagh a annulé sa décision lors de l’examen VAR et les Gunners en ont pleinement profité en marquant avec leur première attaque significative.

Odegaard a visé depuis le bord de la surface pour marquer son 15e but en championnat de la saison. Arsenal a gâché plusieurs excellentes occasions d’étendre son avantage alors que Martinelli et Bukayo Saka ont été dégagés avant que Joe Willock ne tire directement sur Ramsdale à l’autre bout dans une première mi-temps frénétique.

Nick Pope a sauvé Odegaard dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, mais c’est Newcastle qui a mieux commencé la seconde mi-temps, Alexander Isak frappant le poteau avant que Ramsdale ne sauve brillamment la tête de Schar à bout portant. Les deux équipes ont poussé pour le deuxième but du match, mais c’était Martinelli qui aurait l’impact décisif, éclatant sur la gauche avant de délivrer un centre bas que Schar ne pouvait que transformer dans son propre filet.

Réaction rapide

1. Arsenal redécouvre son courage pour maintenir la course au titre en vie

C’était très probablement une victoire ou un échec pour Arsenal. Arrivés à St James ‘Park à quatre points du leader Manchester City, une défaite ici aurait laissé les Gunners avoir besoin d’un miracle de leurs dernières semaines de la campagne pour avoir une chance de remporter le titre. Ce fut également le théâtre d’une terrible défaite 2-0 la saison dernière, lorsque la qualification de la Ligue des champions leur a échappé, et la foule bruyante à guichets fermés était déterminée à en faire un autre examen minutieux de la détermination d’Arsenal.

Les 10 premières minutes étaient précisément cela. Murphy a frappé le poteau, Arsenal a survécu à un énorme appel de pénalité – initialement accordé mais ensuite annulé lors de l’examen VAR – alors que l’équipe d’Arteta subissait une pression maximale. Ce qui a suivi a été une démonstration impressionnante de résilience qui maintient la course au titre bel et bien vivante.

Ils ont sans aucun doute eu de la chance à certains moments – le début de la seconde mi-temps a été tout aussi difficile que le premier – mais Arsenal a créé les meilleures chances et a gardé la tête froide dans ce qui est devenu une rencontre extrêmement physique devant une foule hostile. Ils ne deviennent que la deuxième équipe visiteuse à gagner à Newcastle cette saison – l’autre était Liverpool, qui a eu l’avantage de jouer contre 10 hommes pendant 68 minutes – mais plus important encore, ils ont mis fin à l’oscillation de fin de saison avec retour à -retour gagne. Reste à savoir s’il viendra à temps pour remporter le titre, mais ce résultat donne une chance à Arsenal.

2. Arsenal danse sur l’air d’Odegaard

On a beaucoup parlé du fait que le vainqueur du titre de Gabriel Jesus et d’Oleksandr Zinchenko pourrait être un atout majeur pour Arsenal lors du rodage, mais le capitaine a mené de front dimanche. Odegaard a quitté le terrain à 10 minutes de la fin avec un modeste taux de réussite de 75,9%, mais il a apporté une réelle maturité au jeu d’Arsenal, en gardant les choses simples avec de petites poches de possession conçues pour briser le flux de Newcastle.

Il n’était pas à son meilleur dans le dernier tiers, ratant une chance glorieuse avec le dernier acte de la première mi-temps qui l’avait fait crier au ciel de frustration, mais il a quand même inscrit son neuvième but sans penalty en championnat cette saison – le plus par un joueur d’Arsenal depuis Alexis Sánchez en 2016-17 (15). Rejoindre Martinelli sur 15 buts signifie également qu’Arsenal a deux joueurs qui marquent 15 buts ou plus en une seule campagne de championnat pour la toute première fois.

Après avoir marqué deux fois lors de la victoire en milieu de semaine contre Chelsea, Odegaard a produit une autre démonstration influente lorsque son équipe en avait le plus besoin. Il y a encore place à l’amélioration – il était l’un des nombreux joueurs à avoir sous-performé contre Manchester City – mais il mène le combat pour s’assurer que City doit continuer à gagner jusqu’à la fin.

3. L’appel audacieux d’Isak et Wilson de Howe ne porte pas ses fruits

C’était la première fois que Callum Wilson et Isak commençaient un match ensemble pour Newcastle. Les camées animés d’Isak sur le banc combinés à l’excellente forme de Wilson depuis son retour de blessure – huit buts en sept matchs en avril – ont créé une clameur parmi les supporters de ces régions pour que le duo se déchaîne. Le manager Eddie Howe a justifié la décision par une blessure au milieu de terrain Sean Longstaff « créant un écart » dans la formation de départ, mais l’attaque de Newcastle semblait décousue, en particulier en première mi-temps.

Arsenal a fait un excellent travail pour étouffer le meneur de jeu du milieu de terrain Guimaraes, ce qui signifie que Newcastle a été contraint de prolonger sa passe pour essayer de trouver Wilson à l’avant. Les Magpies ont le meilleur bilan défensif de la ligue cette saison, mais ils ont eu du mal avec l’équilibre de leur équipe dimanche; c’est un problème que Howe devra résoudre plus efficacement, surtout s’ils obtiennent le football de la Ligue des champions la saison prochaine, comme cela semble probable.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Martin Odegaard, Arsenal. A donné à Arsenal le calme et la qualité au milieu de terrain en plus d’un superbe premier but.

MEILLEUR : Aaron Ramsdale, Arsenal. A effectué cinq arrêts et terminé avec un total de buts alloués attendu de 1,27 tout en gardant une feuille blanche.

MEILLEUR : Granit Xhaka, Arsenal. Rompu bien jouer, présentant une gestion de jeu qui a ravi Arteta et exaspéré l’équipe locale.

Le pire : Fabian Schar, Newcastle. Belles marges mais il a raté une chance glorieuse à 1-0, plantant une tête libre à six mètres à Ramsdale, puis a transformé le centre de Martinelli dans son propre filet.

PIRE : Oleksandr Zinchenko, Arsenal. A lutté pour faire face défensivement – ​​y compris être mis sur le pont alors que Murphy se tordait et se retournait au début de la seconde mi-temps – et a été remplacé par Kieran Tierney à la 61e minute.

Le pire : Dan Burn, Newcastle. Semblait maladroit contre Saka et réservé pour un mauvais tacle sur l’international anglais dans les 20 dernières minutes.

Faits saillants et moments marquants

Lorsqu’un milieu de terrain peut placer une frappe avec une telle précision à près de 30 mètres, il est pratiquement impossible de défendre. Odegaard a été brillant pour Arsenal, encore une fois.

Le skipper Martin Odegaard de WAY OUT! 🔥 Les Gunners mènent à St. James’ Park !

📺 : @USANetwork | #NEWARS pic.twitter.com/QvJKIM0vRz – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 7 mai 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Odegaard : « Nous avons montré quelque chose de spécial ici aujourd’hui. Venir ici et gagner n’est pas facile. Nous avons dû être très intelligents et parfois laids. C’est un grand pas pour une jeune équipe comme la nôtre de venir ici et de faire les choses que nous avons faites. . Cela montre que nous avons parcouru un long chemin.

Comment : « De belles marges pour nous aujourd’hui et nous sommes juste sortis du mauvais côté d’eux. Nous avons raté de grandes occasions dans le match, et ce n’était tout simplement pas là pour nous. Je suis sûr que je regarderai en arrière à certains moments et rue certains moments, nous n’avons pas tout à fait raison. »

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Seuls Erling Haaland et Harry Kane ont marqué plus de buts à l’extérieur en Premier League cette saison (13 chacun) que les neuf d’Odegaard.

– Odegaard rejoint Martinelli à la barre des 15 buts cette saison en championnat, la première fois qu’Arsenal compte deux buteurs de 15 buts en une seule saison de Premier League.

– Arsenal n’a pas perdu de matchs quand Odegaard a marqué (10W-2D-0L).

Suivant

Newcastle United: Les Magpies se rendent à Elland Road samedi pour un match de Premier League contre Leeds United, menacé de relégation.

Arsenal: Dans sept jours, les Gunners seront de retour dans le nord de Londres pour une confrontation dimanche avec Brighton & Hove Albion alors que l’équipe d’Arteta tente désespérément de maintenir la pression sur les leaders de la ligue, Man City.