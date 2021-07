Arsenal recrute le défenseur international anglais Ben White de Brighton

Arsenal a signé un contrat de cinq ans avec le défenseur Ben White de Brighton & Hove Albion, a annoncé le club.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré à propos de la signature: « Ben était une cible de choix pour nous et c’est formidable que nous ayons terminé sa signature. Ben a été formé avec deux très bons clubs, Brighton et Leeds, ces dernières saisons.

« Il a bien bénéficié de deux très bonnes formations d’entraîneur et a montré à la fois avec Brighton et en prêt avec Leeds quel grand talent il est. Ben est un défenseur intelligent qui est très à l’aise avec le ballon à ses pieds et son style lui convient. parfaitement avec nous.

« Et bien sûr, il est encore jeune, donc son âge et son profil correspondent à ce que nous construisons ici. Nous attendons tous avec impatience que Ben soit au centre de nos futurs plans à long terme. »

White avait signé un contrat de quatre ans avec Brighton l’été dernier après avoir rejoint l’équipe pour la première fois en 2016.

Il a obtenu plusieurs prêts au cours de son séjour avec le club, notamment à Leeds United lors de la saison 2019-2020 lorsqu’ils ont obtenu une promotion en Premier League.

Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a ajouté : « Ben a été une cible clé cet été. Il a tellement de qualités qui nous rendent si excités qu’il nous rejoigne. Ben est un jeune joueur anglais avec un grand avenir. Il est très fort défensivement, bon sur le ballon avec une excellente gamme de dépassements. Nous sommes ravis que Ben ait signé et nous avons hâte qu’il grandisse avec nous. «

Le joueur de 23 ans a été appelé tardivement dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 pour remplacer le blessé Trent Alexander-Arnold.

Désolé, nous sommes en retard… La circulation était un cauchemar pic.twitter.com/sO1T9981Rw – Arsenal (@Arsenal) 30 juillet 2021

Il faisait partie de l’équipe provisoire de 33 joueurs de Gareth Southgate et a fait ses débuts lors des matchs de préparation contre l’Autriche et la Roumanie.

Arsenal a déjà engagé l’arrière gauche Nuno Tavares de Benfica et le milieu de terrain Albert Sambi Lokonga d’Anderlecht.