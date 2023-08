Arsenal recrute le défenseur espagnol Codina, vainqueur de la WWC, de Barcelone

Arsenal a recruté la défenseure espagnole Laia Codina, originaire de Barcelone, vainqueur de la Coupe du monde, a annoncé mardi le club de Super League féminine (WSL).

Codina, 23 ans, a débuté les quatre matches à élimination directe de l’Espagne à la Coupe du Monde qui se sont soldés par une victoire 1-0 contre l’Angleterre en finale au début du mois.

L’arrière central compte sept sélections pour l’Espagne et a fait 32 apparitions pour Barcelone, remportant deux trophées de la Ligue des champions et trois titres de LaLiga depuis son arrivée en 2019. Elle a également passé la saison 2021-22 en prêt à l’AC Milan et a joué 14 fois.

« Laia est une défenseure de classe mondiale et je suis ravi de travailler avec elle ici à Arsenal », a déclaré l’entraîneur Jonas Eidevall.

« Elle a un bon mélange de capacités techniques et de présence physique et nous pensons que cela lui permettra de s’adapter rapidement à notre style ici.

Laia Codina a joué un rôle crucial dans l’équipe espagnole qui a remporté la Coupe du Monde Féminine au début du mois. David Price/Arsenal FC via Getty Images

« Elle a une expérience considérable en jouant au plus haut niveau et en remportant des trophées, donc je suis convaincu qu’elle sera un excellent ajout à notre équipe à l’avenir. »

Arsenal, qui a terminé troisième du championnat l’année dernière, débutera sa nouvelle campagne à domicile contre Liverpool le 1er octobre.