Arsenal reconstruit en pensant à la Ligue des champions, selon Arteta

Le manager Mikel Arteta a déclaré que la reconstruction estivale d’Arsenal les aiderait à concourir à nouveau pour le titre de Premier League, mais que cela avait également été fait avec un retour en Ligue des champions à l’esprit pour les Gunners.

Arsenal a dominé le classement de l’élite anglaise pendant une grande partie de la saison dernière, mais l’équipe d’Arteta n’a pas pu retenir Manchester City de son ancien patron Pep Guardiola dans les dernières semaines de la saison et a terminé deuxième derrière les éventuels triples vainqueurs.

Malgré la déception de ne pas avoir remporté le titre national, Arsenal a obtenu une place en Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2016-17 – une réalité qui a nécessité des changements majeurs dans l’équipe.

« Ce sera plus difficile à coup sûr, car la ligue va encore passer à un niveau différent, ce qui est déjà incroyable », a déclaré Arteta, qui s’est entretenu avec ESPN à Washington, DC, avant le match de son équipe contre la MLS All- Étoiles mercredi. « Et évidemment jouer la Ligue des champions, que nous n’avons pas jouée depuis de nombreuses années au club.

« C’est pourquoi nous avons besoin d’une équipe différente de celle que nous avions l’année dernière, je pense que ce que nous avons fait cet été est lié à cela, et plus de qualité aussi, bien sûr. »

Les deux plus gros ajouts pour Arsenal cet été étaient le milieu de terrain Declan Rice et l’attaquant Kai Havertz. Arteta a fait l’éloge de Rice, qui a signé de West Ham pour un montant record, et de Havertz, l’ancien joueur de Chelsea et Bayer Leverkusen.

« [Havertz] est un joueur que j’admire depuis longtemps et nous avions la possibilité de le faire venir au club. Nous avons eu quelques discussions sur ce qu’il ressentait à ce sujet, et j’étais convaincu qu’il était le joueur et le type de personnalité que nous voulions dans l’équipe et pour nous faire avancer.

Mikel Arteta s’entraîne aux États-Unis avant le match d’Arsenal contre les MLS All Stars. Getty Images

« [Rice] apporte du leadership, une aura et il apporte des qualités particulières que nous n’avions pas dans notre milieu de terrain. Évidemment, il a une bonne expérience en championnat, il a déjà beaucoup fait à 24 ans, mais il a quelque chose — je l’ai vu depuis longtemps avec lui — il a cette personnalité, cette façon de penser, sa façon de joue pour ses coéquipiers et la façon dont il est capable de contrôler les matchs de football. »

Rice et Havertz rejoignent un noyau passionnant de joueurs aux Emirats, dont Bukayo Saka, Martin Odegaard et Gabriel Jesus, et Arteta a ajouté que les nouveaux venus de l’équipe avaient été recrutés non seulement pour leur talent, mais aussi parce qu’ils correspondaient culturellement à Arsenal.

« Je pense qu’il y a beaucoup plus à venir », a déclaré Arteta. « Je pense que ce que nous essayons de faire, c’est d’avoir une équipe avec une identité très claire, chaque jour joue mieux, qui mérite de gagner des matchs plus confortablement et aime jouer ensemble et qui peut se connecter avec les gens de la façon dont nous nous connectons, et d’avoir le soutien et l’ambiance qui règnent autour du club en ce moment.

« La façon de le faire est de recruter des joueurs avec un énorme talent, mais qui s’intègrent également dans notre culture, et je pense que nous l’avons vraiment, vraiment bien fait. À la fin, il s’agira de mieux jouer chaque jour et de gagner, gagner, gagner et gagner.

« Nous entrerons en avril et mai et nous aurons des chances de soulever des trophées. »

Après le match contre les MLS All-Stars, Arsenal jouera des matches amicaux contre Manchester United à East Rutherford, New Jersey, avant de jouer contre Barcelone à Los Angeles. Les Gunners reviennent en Premier League le 12 août avec un match à domicile contre Nottingham Forest.