Arsenal reçoit un énorme coup de pouce avant le choc contre Manchester City – avec un joueur clé exclu par Pep Guardiola

Arsenal a reçu un énorme coup de pouce avant son match crucial de Premier League contre Manchester City dimanche, Pep Guardiola excluant un joueur clé pour les champions.

Alors que Bernardo Silva est revenu d’une blessure mercredi contre le RB Leipzig, Manchester City manque déjà de Rodri pour suspension à l’Emirates Stadium et de Kevin De Bruyne pour un problème à long terme aux ischio-jambiers.

Même si Arsenal savait déjà que Rodri et De Bruyne seraient absents du match de dimanche, la mise à jour de la condition physique d’un autre joueur clé de Manchester City pourrait donner davantage de place à l’optimisme parmi les fans des Gunners.

Rodri purgera toujours sa suspension contre Arsenal (Crédit image : Getty Images)

S’exprimant lors de sa conférence d’avant-match, Pep Guardiola a admis que même si John Stones avait réussi à figurer sur le banc en milieu de semaine et à être convoqué par l’équipe d’Angleterre, il n’était pas prêt à jouer contre Arsenal.

« Il n’est pas prêt à jouer », a déclaré Guardiola. « Peut-être pour l’équipe nationale, mais pas pour nous. »

Guardiola, quant à lui, réfléchit toujours à la manière de remplacer Rodri. Rico Lewis, que l’entraîneur espagnol a félicité après sa performance en Ligue des champions mercredi, a débuté contre le RB Leipzig et a impressionné, tandis que Kalvin Phillips et Mateo Kovacic sont également disponibles pour le voyage à l’Emirates Stadium.

Guardiola a exclu les Stones du match (Crédit image : Getty Images)

« Nous verrons – nous commençons à parler aujourd’hui avec mon staff », a déclaré Guardiola. « Cet après midi [Friday] Je vais analyser et préparer le match de dimanche. Rodri est peut-être le meilleur ou l’un des deux ou trois meilleurs milieux de terrain au monde.

« Comme je l’ai dit, il n’est pas là et nous devrons trouver une solution avec nos joueurs et la façon dont nous voulons jouer. Imaginez ce qu’ils peuvent faire… Pour le moment, dans mon esprit, le joueur est absent, et je n’y pense pas. »

Malgré ce coup de pouce pour Arsenal, Mikel Arteta a des soucis à gérer. La forme physique de Bukayo Saka n’est pas claire après qu’il ait quitté le terrain contre Lens mardi à la 34e minute, tandis que Gabriel Martinelli est également susceptible d’être absent pour la visite de leurs rivaux pour le titre.

