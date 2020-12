Thomas Partey s’est entraîné avec ses coéquipiers d’Arsenal lundi alors que les Gunners ont reçu une autre bonne nouvelle après avoir battu Chelsea.

Mikel Arteta a vu son équipe voir ses rivaux londoniens 3-1 le lendemain de Noël alors qu’ils se hissaient à la 14e place du classement, avec des matchs consécutifs contre Brighton et West Brom maintenant considérés comme l’occasion idéale de grimper de chaque côté de la table. la fin de l’année.

La signature de l’été, Partey, n’est pas apparue pour les Gunners depuis qu’il a boité peu de temps avant la fin de la défaite du derby du nord de Londres contre Tottenham le 6 décembre, alors qu’il sortait du terrain pendant que les Spurs cassaient pour marquer leur deuxième but.

Arteta a été critiqué pour avoir sélectionné l’ancien milieu de terrain de l’Atletico Madrid lors de ce match lors de sa première apparition pendant un mois après une blessure aux ischio-jambiers.

Partey n’a jusqu’à présent fait que six apparitions pour les Gunners dans toutes les compétitions, avec sa seule victoire en Premier League à Old Trafford le 1er novembre.

S’exprimant après la victoire de Chelsea, Arteta a confirmé que les matchs de Brighton et de West Brom devraient arriver trop tôt pour Partey, mais il espère qu’il reviendra bientôt.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait disponible pour ces matchs, il a répondu: « Pas encore, il n’a pas encore commencé à s’entraîner avec nous, donc je pense qu’il est dans quelques jours. »

Gabriel, David Luiz et Willian ont également raté le match de Chelsea, Gabriel ayant confirmé avoir enregistré un cas de coronavirus positif et Luiz et Willian présentant des symptômes.