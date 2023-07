Arsenal recevra 50 millions de livres sterling pour un diplômé de l’académie, après le revirement de Chelsea: rapport

Arsenal pourrait recevoir 50 millions de livres sterling – grâce, au moins indirectement, à Chelsea.

Les Gunners ont beaucoup dépensé dans cette fenêtre de transfert, utilisant ce week-end pour confirmer le double swoop de Jurrien Timber en défense et le transfert du record britannique Declan Rice pour un total de 145 millions de livres sterling.

Ces offres font suite à une décision de la star de Chelsea Kai Havertz, qui a rejoint plus tôt dans la fenêtre. Mais après de gros revenus, il semble qu’Arsenal devra maintenant équilibrer les comptes afin d’investir davantage dans un autre milieu de terrain.

La signature d’Arsenal, Declan Rice, a poussé les dépenses à 200 millions de livres sterling (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Romelu Lukaku ne se rend plus à l’Inter Milan comme prévu, car le Belge a ignoré les appels de son ancien employeur. Au lieu de cela, les finalistes de la Ligue des champions se tourneront vers les Gunners.

Le compatriote de Di Marzio Fabrice Romano dit que les géants de la Serie A se renseignent sur Folarin Balogun d’Arsenal.

« Balogun est ouvert à un déménagement permanent mais Arsenal devrait demander des frais importants », a déclaré Romano tweeté. On pense que les Gunners voudront quelque part dans la région de 50 millions de livres sterling pour l’international américain, après sa superbe saison la saison dernière en Ligue 1.

Le joueur de 22 ans veut du football régulier après avoir joué pour Reims sous Will Still – et avec deux ans restants sur son contrat actuel avec Arsenal, il ne pense pas qu’il obtiendra cela à l’Emirates Stadium. Un autre prêt semble hors de question.

Folarin Balogun est recherché par l’Inter Milan (Crédit image : Robin Alam/ISI Photos/Getty Images)

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a désormais Gabriel Jesus, Eddie Nketiah, Kai Havertz, Leandro Trossard et Gabriel Martinelli comme options dans le rôle de n ° 9.

Balogun est valorisé à environ 30 M€ par Marché de transfert.

