Arsenal recevra 100 millions de livres sterling de ventes cet été, alors qu’il effectue 22 transferts: rapport

Arsenal est prêt pour le plus grand été de son histoire, avec plus de 20 transferts prévus pour cet été.

Les Gunners sont sur la bonne voie pour terminer avec 84 points s’ils battent Wolverhampton Wanderers dimanche dernier jour de la saison – mais le patron Mikel Arteta tient à combler l’écart avec les champions de Manchester City avec une déclaration estivale sur le marché des transferts.

De nouveaux milieux de terrain sont étroitement liés à Arsenal avant leur reconstruction estivale, alors qu’il pourrait y avoir des sorties importantes cette fois-ci.

Selon football.london, il peut y avoir jusqu’à 14 sorties de l’Emirates Stadium alors qu’Arteta cherche à réduire l’équipe avant que des signatures importantes ne soient faites. Le même rapport indique que six nouveaux visages pourraient arriver.

Pour la première fois depuis plusieurs saisons, cependant, les Gunners ont le potentiel de réaliser de grosses ventes, plusieurs de leurs stars étant recherchées par d’autres parties.

Granit Xhaka devrait partir pour le Bayer Leverkusen, Folarin Balogun veut partir après un prêt réussi en Ligue 1, Kieran Tierney intéresse Newcastle et Thomas Partey est recherché par deux clubs italiens. Une foule d’autres stars, dont Emile Smith Rowe, Charlie Patino, Albert Sambi Lokonga, Cedric Soares et Reiss Nelson, ont également un avenir incertain.

Si Arsenal en vendait ne serait-ce qu’une poignée, il est possible qu’ils puissent récolter environ 100 millions de livres sterling. Xhaka partirait pour environ 15 millions de livres sterling, Balogun et Tierney valent environ 30 millions de livres sterling chacun. Lokonga et Patino pourraient constituer les 25 millions de livres sterling restants – et c’est avant les autres ventes.

Si Arsenal est en mesure de vendre tous ces joueurs indésirables, il pourra financer un déménagement pour Declan Rice sans toucher à son budget initial. On pense que le capitaine de West Ham United vaut environ 100 millions de livres sterling pour les Londoniens de l’est.

On pense également qu’Arteta est à la recherche d’arrières latéraux et d’un attaquant physique.

Arsenal est prêt pour un été énorme, avec une structure salariale qui devrait se relâcher à l’occasion d’atteindre à nouveau la Ligue des champions. Declan Rice reste la cible prioritaire.

Cinq premiers joueurs sont attendus, avec le défenseur du RB Leipzig Mohamed Simakin, la star du Real Madrid Ferland Mendy, l’ancien diplômé de l’académie Yunus Musah et deux autres stars de Manchester City. Marc Guehi de Crystal Palace, Aurélien Tchouameni du Real Madrid et N’Golo Kante de Chelsea ont tous été liés.