Arsenal quitte la Ligue des champions féminine après une superbe défaite contre le stylo

Arsenal a subi une sortie choquante de la Ligue des champions féminine lors de la première étape de qualification après une défaite aux tirs au but contre le Paris FC après un match nul dramatique 3-3.

Mathilde Bourdieu a marqué deux fois en trois minutes pour Paris au début de la seconde période pour quitter Arsenal dans une bataille difficile, mais l’attaquante remplaçante Alessia Russo a récupéré un but à la 80e minute avant que la défenseure Jen Beattie n’égalise les scores profondément dans le temps additionnel pour forcer la prolongation. .

L’attaquante parisienne Louise Fleury a marqué en prolongation, mettant à nouveau Arsenal sur le mauvais pied avant que Russo ne frappe à nouveau à la 116e minute.

Cependant, Paris a gardé son sang-froid lors des tirs au but, s’imposant 4-2 aux tirs au but et se qualifiant pour le deuxième tour de qualification.

Arsenal était privé des stars Leah Williamson et Vivianne Miedema, qui restent blessées au genou, mais présentait toujours une équipe solide comprenant Katie McCabe, Kim Little, Caitlin Foord et Lotte Wubben-Moy.

L’attaquante anglaise Beth Mead était une remplaçante inutilisée alors qu’elle continue de se remettre d’une blessure au ligament croisé antérieur qui l’a forcée à quitter la Coupe du monde féminine.