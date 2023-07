Arsenal publie un nouveau kit extérieur dans une vidéo de lancement étoilée, mais les fans le qualifient de « pire depuis des années »

Arsenal a sorti son nouveau kit extérieur avant la saison 2023/24 et tout le monde n’est pas enthousiaste.

Les Gunners ont lancé mardi leur toute nouvelle bande de changement dans une vidéo étoilée, alors qu’ils se préparent à lancer leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club présente les stars de la première équipe Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, William Saliba et le capitaine Martin Odegaard.

Le lancement a vu Arsenal collaborer avec une foule de fans célèbres, dont Ashley Walters, Mabel, Asa Butterfield et Martin Kemp.

Après le succès du maillot extérieur rose de la saison dernière, les Gunners ont opté pour un maillot « jaune choc » à haute visibilité avec des rayures horizontales noires sur la moitié supérieure et des rayures avec des virages serrés vers la moitié inférieure du maillot.

L’insigne et le sponsor sont affichés en bleu, avec une bordure de cou noire et des bordures de manches noires et bleues.

Arsenal a opté pour un short noir et des chaussettes jaunes pour accompagner le nouveau maillot.

Mais l’optimisme autour de la sortie a rapidement tourné au vinaigre après qu’une foule de fans d’Arsenal aient exprimé leur opposition au design.

Un fan a écrit: « Le pire kit depuis des années. »

Un autre a ajouté : « Pouvez-vous obtenir un remboursement d’Adidas ? Ils ont vraiment merdé ici. »

Un troisième a écrit : « Vidéo incroyable. Dommage pour le kit.

Un autre tweet disait: « Ce kit a été conçu par un fan des Spurs. »

Alors qu’un autre commentaire disait simplement: « Trash ».

Il semble que tout le monde n’ait pas aimé le nouveau maillot avec un groupe de fans d’Arsenal donnant leur sceau d’approbation au nouveau schéma de couleurs.

Un fan approbateur a écrit: « Ce kit vient peut-être de pousser sur moi! »

Un autre a commenté: « Rien de mal avec le kit, les gens doivent arrêter de pleurer. »

Les Gunners et le nouveau recordman Declan Rice pourraient être en ligne pour porter leur nouveau kit lors du premier match de la tournée de pré-saison de jeudi contre une équipe MLS All-Star à Washington DC.

L’équipe d’Arteta se rendra ensuite dans le New Jersey dimanche pour affronter une opposition familière à Manchester United avant d’affronter Barcelone à Los Angeles la semaine prochaine.

Mais la préparation de pré-saison d’Arsenal ne s’arrête pas là. Le club français de Monaco se rendra à l’Emirates Stadium le 2 août, quatre jours avant que les Gunners n’affrontent Manchester City dans le cadre du Community Shield.

Arsenal lance la nouvelle saison avec un match à domicile contre Nottingham Forest le 12 août.