Arsenal est prêt à confier à Emile Smith Rowe un nouveau contrat pour assurer son avenir à long terme aux Emirats.

Le joueur de 20 ans a explosé sur la scène au cours du mois dernier après avoir été donné une chance par Mikel Arteta.

Avec les Gunners désespérés pour plus de créativité au milieu, Smith Rowe l’a fourni et plus encore.

En cinq apparitions en Premier League, il a déjà obtenu trois passes décisives.

Cela a coïncidé avec une reprise de forme, avec quatre victoires et un nul dans ces matches, alors qu’avant Arsenal n’avait réussi que quatre victoires en 14.

L’as né à Croydon gagne actuellement environ 15000 £ par semaine, qui expirera à l’été 2023.

Selon le Daily Mail, Arsenal prépare un nouveau contrat d’une valeur de 40000 £ par semaine qui garantira son avenir à long terme.

Le club cherche désespérément à éliminer toute incertitude du départ du milieu de terrain ou à créer de nouveaux problèmes sur toute la ligne.