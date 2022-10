Arsenal prolonge le contrat de kit Adidas jusqu’en 2030 à la veille de la victoire du derby

Arsenal et Adidas ont prolongé leur partenariat jusqu’en 2030. Le club du nord de Londres a célébré l’accord avec une victoire dominante 3-1 sur ses rivaux amers Tottenham Hotspur samedi. Arsenal a essentiellement contrôlé le match du début à la fin. Les buts de Thomas Partey, Gabriel Jesus et Granit Xhaka ont coulé les Spurs ce jour-là.

Arsenal prolonge son contrat avec Adidas

Les Gunners ont retrouvé la marque allemande de vêtements de sport en 2019 après une pause de 25 ans. Arsenal avait déjà conclu des accords de kit avec Nike et Puma à la fin des années 90 et 2000.

La directrice commerciale du club, Juliet Slot, était clairement enthousiasmée par l’extension. “Nous sommes ravis d’avoir conclu un nouveau partenariat avec Adidas jusqu’en 2030”, a déclaré Slot. “La nature à long terme de notre extension signifie qu’il y a un réel engagement à s’appuyer sur cette brillante collaboration, avec un fort accent sur la croissance du football féminin et le développement de notre stratégie de durabilité.”

“Depuis que nous avons été réunis, nous avons lancé des initiatives et des investissements dans nos communautés locales, et développé des gammes de produits passionnantes et audacieuses pour nos joueurs et nos supporters”, a poursuivi Slot. “Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés ensemble et nous sommes ravis de faire avancer notre partenariat.”

Arsenal a récemment tenté de devenir un club plus durable. Ces entreprises comprennent l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques pour les fans, la mise en place de gobelets réutilisables et même l’utilisation de tondeuses électriques pour couper l’herbe primée du stade. Le partenariat avec Adidas permettra de poursuivre ces efforts.

L’engagement d’Adidas pour être vert

Adidas s’est engagé à utiliser davantage de polyester recyclé dans ses vêtements au cours des deux prochaines années. Le duo s’est également associé pour soutenir les problèmes sociaux locaux. Arsenal a lancé sa campagne No More Red plus tôt dans l’année. Cette initiative sensibilise à la violence, notamment chez les jeunes. Adidas a fabriqué des maillots entièrement blancs pour soutenir la cause.

“Le travail que nous avons fait avec Arsenal a ouvert de nouvelles voies dans les partenariats de football et à la fois sur et en dehors du terrain, Arsenal continue d’être à l’avant-garde du sport”, a déclaré Kasper Rorsted, PDG d’Adidas. “Nous sommes vraiment ravis de continuer à soutenir les équipes masculines et féminines, offrant le meilleur pour l’athlète.”

Crédit photo : IMAGO / Colorsport