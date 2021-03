Arsenal pris dans un piège à contrat familier avec Balogun à l’approche de la sortie de la star

Arsenal espère éviter d’être victime d’un piège à contrat à deux niveaux qui attrape les clubs d’élite alors qu’ils se battent pour garder Folarin Balogun.

L’accord actuel du joueur de 19 ans doit expirer en juin et il n’a toujours pas confirmé s’il allait rédiger une prolongation.

Les Gunners travaillent dans les coulisses pour essayer de le garder au club, mais Balogun n’a apparemment aucun intérêt à s’engager dans un nouveau contrat sans aucune assurance sur le temps de jeu.

Il a fallu sept mois à Arsenal après le 17e anniversaire de Balogun pour le lier à des conditions professionnelles, ce qui a finalement été fait en février 2019.

À l’époque, Arsenal a opté pour un accord à court terme soutenu par divers objectifs qui, s’ils étaient atteints, verraient plus tard Balogun gagner un contrat plus lucratif et à plus long terme en récompense de ses progrès.

Depuis lors, l’attaquant a prospéré dans les équipes de l’académie d’Arsenal, avec son record de buts chez les moins de 23 ans particulièrement impressionnant.

Cela seul a alerté les autres clubs sur ses capacités, mais aucun début n’est à venir jusqu’à ce que Mikel Arteta lui remette enfin son arc en équipe première cette saison, Balogun marquant deux fois en cinq apparitions jusqu’à présent.

Mais le blocage d’Arsenal sur l’offre de conditions améliorées à Balogun les a maintenant obligés de se démener pour essayer de conserver ses services.