Arsenal prévoit un coup sensationnel de 70 millions d’euros pour l’ancien joueur: rapport

Arsenal prépare une offre capitale pour ramener une ancienne star à l’Emirates Stadium cet été, selon des informations.

Les Gunners se retrouvent deuxièmes favoris pour le titre de Premier League, à quatre points de Manchester City après avoir mené pendant une grande partie de la course – et le manager Mikel Arteta aurait identifié le milieu de terrain comme une zone de faiblesse. Thomas Partey a été lâché pour les deux derniers matches et au-delà de l’axe n°8 de Granit Xhaka et Martin Odegaard, il y a un manque de profondeur.

Le milieu de terrain d’Arsenal pourrait également faire face à une refonte: Le soleil (s’ouvre dans un nouvel onglet) a affirmé que Xhaka pourrait partir, journaliste Chris Wheatley (s’ouvre dans un nouvel onglet) a lié Emile Smith Rowe à Aston Villa et football.london (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapportent que Fabio Vieira pourrait partir, au moins en prêt.

Le milieu de terrain d’Arsenal pourrait être radicalement différent la saison prochaine (Crédit image : Getty)

Parmi toutes les sorties, les Gunners ont signalé leur intérêt pour Declan Rice et Moises Caicedo – mais maintenant sortie espagnole Fichiers (s’ouvre dans un nouvel onglet) affirme que le club est prêt à se déplacer pour la star de Valence, Yunus Musah.

Musah était dans l’académie des Gunners ‘Hale End avant de partir pour plus de temps de jeu en Espagne. Après avoir impressionné sur le continent et s’être imposé comme un international américain depuis son départ de Londres, le rapport indique qu’Arsenal pourrait payer 70 millions d’euros pour la star.

Alors que Musah est très apprécié par Valence – le milieu de terrain a une clause libératoire d’environ 100 M€ (s’ouvre dans un nouvel onglet) – il est probable que l’équipe en difficulté de la Liga sera disposée à écouter les offres d’un éventail de joueurs, alors qu’ils luttent contre la relégation.

Los che sont 17e, assis juste à l’extérieur de la zone de largage avec un peu plus que la différence de buts à l’heure actuelle.

Yunus Musah était dans l’académie d’Arsenal en tant que jeune (Crédit image : Getty)

Musah est capable de jouer en tant que milieu de terrain défensif mais n’a pas la hauteur qu’Arteta demanderait idéalement à un seul n ° 6. Il est plus probable que la star soit utilisée comme option au n ° 8 dans le 4-3-3 des Gunners.

L’international américain est évalué à 22 millions d’euros par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal est déjà lié à une foule de grands noms avant une saison de retour en Ligue des champions.

Mason Mount est une option au milieu de terrain, avec la star de la Juventus Dusan Vlahovic et Moussa Diaby du Bayer Leverkusen selon la rumeur dans l’attaque. Ollie Watkins d’Aston Villa et la star de Crystal Palace, Wilf Zaha, sont également sur le radar. Les jeunes stars intéressent également les Gunners : Vitor Roque pourrait se retrouver aux Emirats, tandis que Matheus Franca de Flamengo est surveillé.

Pendant ce temps, le héros culte Mathieu Flamini a refusé d’exclure une décision d’acheter Arsenal.