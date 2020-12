La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Arsenal rejoint les clubs intéressés par Isco

Le Real Madrid et Isco sont ouverts au milieu de terrain quittant le club en janvier, il semble donc probable que l’Espagnol aura une nouvelle maison d’ici la fin de la fenêtre hivernale.



La Juventus, l’AC Milan, Séville et Everton font partie de ceux qui ont déjà manifesté un intérêt pour le joueur de 28 ans.

Et Sport suggère désormais qu’Arsenal a rejoint la liste des clubs qui souhaitent le signer en janvier.

Le milieu de terrain n’a pas beaucoup joué ce trimestre, mais cela ne semble pas avoir découragé Mikel Arteta, qui aura désespérément besoin de recrues pour soulever son équipe en difficulté.

Les loups veulent Origi

Un autre homme qui n’a pas beaucoup joué au football cette saison est Divock Origi, ce qui pourrait donner lieu à de nombreuses discussions sur l’avenir du Belge.

L’Athletic rapporte que Wolverhampton Wanderers cherche à le faire entrer à l’ouverture de la fenêtre de janvier.

L’attaquant n’ayant joué que sept minutes ce trimestre, Liverpool est prêt à écouter les offres.

Les loups ont tenté de signer le joueur de 25 ans à l’été 2018 et de le voir comme une option pour atténuer le vide laissé par Raul Jimenez absence due à une blessure à la tête contre Arsenal.

Man United négocie pour Bajcetic

Manchester United cherche à recruter un joueur de 16 ans Stefan Bajcetic du Celta Vigo, selon La Voz de Galicia.

Il est rapporté que les Diables Rouges sont actuellement en négociations avec Celta sur un accord, les premiers signes étant qu’ils peuvent parvenir à un accord.

L’agent du joueur a insisté sur le fait que l’accord ne se produirait pas sans que l’équipe espagnole ne reçoive une commission.

Bajcetic n’a pas encore fait une apparition pour la première équipe du Celta Vigo, mais a clairement attiré l’attention.

Tap-ins

– L’Ajax se prépare pour Edson Alvarez quitter le club en janvier, rapporte Voetbal. Le joueur de 23 ans a rejoint le Club America il y a 18 mois et a du mal à avoir un impact à Amsterdam depuis. On ne dit pas qu’il y ait de clubs liés à l’international mexicain, mais il pourrait être prêt à partir à la recherche de plus de minutes.

– Fikayo Tomori est sur le point de snober Leeds United pour rejoindre Rennes en prêt pour le reste de la saison, comme l’a rapporté TalkSport. L’arrière central a refusé un prêt à West Ham United à la fin de la fenêtre estivale et n’a pratiquement pas joué depuis.

– Brighton et Hove Albion ont dit Mat Ryan qu’il est libre de partir pendant le mercato de janvier, selon Football Insider. L’international australien a récemment perdu sa place dans l’équipe pour Robert Sanchez, et il semble que ce changement puisse être permanent. Les Seagulls s’attendent à recevoir une rémunération comprise entre 7 et 10 millions de livres sterling pour le gardien de but.