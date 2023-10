Arsenal prêt à envoyer sa star en Europe, suite à une réduction du temps de jeu : rapport

Arsenal est prêt à vendre l’un des membres les plus expérimentés de son équipe en janvier, avec des offres sur la table.

Les Gunners ont bien acheté au cours des 12 derniers mois, recrutant Declan Rice, Kai Havertz, Jurrien Timber, David Raya, Leandro Trossard et Jorginho – mais n’ont pas vendu avec autant de succès, collectant des cachets modestes pour des stars telles que Folarin Balogun. et Granit Xhaka pour booster le budget des transferts.

Cependant, l’une de ces nouvelles stars de l’année dernière pourrait déjà s’éloigner de l’Emirates Stadium, après avoir échoué à conserver une place constante en équipe première.

Calciomercato affirme que la Juventus cherche à recruter Jorginho, un an après que l’Italien ait échangé l’ouest de Londres contre le nord.

Avec Cristiano Giuntoli désormais installé chez les géants italiens, il devrait avoir son dévolu sur Jorginho. Le milieu de terrain serait « fidèle » à Giuntoli, l’homme qui l’a amené à Naples.

Jorginho aura 32 ans à la réouverture de la fenêtre de transfert et a été signé comme option de milieu de terrain provisoire pour remplacer Thomas Partey la saison dernière, lorsqu’un accord pour Moises Caicedo a échoué. Désormais, Arsenal a Partey et Jorginho comme options au n°6 aux côtés de Declan Rice et Mohamed Elneny.

La regista italienne n’a réussi que 10 départs sous Mikel Arteta mais son influence est bien plus grande. Il a été sélectionné pour débuter au milieu de terrain contre Manchester City avant la trêve internationale et est considéré comme l’un des joueurs les plus calmes et les plus fiables qu’Arteta possède.

Partey a également été associé à un éloignement de la capitale.

Jorginho est apprécié par Marché de transfert une valeur de 15 millions d’euros.

