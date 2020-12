La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

Le Real Madrid et Isco seraient ouverts au milieu de terrain quittant le club en janvier, il semble donc probable que l’Espagnol aura une nouvelle maison d’ici la fin de la fenêtre hivernale.

Le sport suggère désormais qu’Arsenal a rejoint la liste des clubs qui souhaitent le signer en janvier. La Juventus, l’AC Milan, le Sevilla FC et Everton faisaient déjà partie de ceux qui se sont déjà montrés intéressés par le joueur de 28 ans, tombé en disgrâce sous Zinedine Zidane après sept ans au Bernabeu.

Le milieu de terrain n’a pas beaucoup joué ce trimestre, mais cela ne semble pas avoir découragé le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, qui aura désespérément besoin de recrues pour soulever son équipe en difficulté, en particulier dans les domaines créatifs.

C’est l’accord à succès qui semble trop fou pour arriver, impliquant deux des plus grands clubs du monde et leurs stars les plus en vue, mais cela pourrait être la seule solution aux problèmes que Manchester United et la Juventus ont du mal à résoudre. À bien des égards, un échange de joueurs qui verrait Cristiano Ronaldo et Paul Pogba échanger des places est un transfert qui conviendrait à tout le monde.

En temps normal, lorsque les plus grands clubs regorgent d’argent et sont capables de dicter où, pourquoi et quand les transferts ont lieu, tout type d’accord d’échange – sans parler de celui impliquant deux des joueurs les plus célèbres du jeu – ne verrait jamais le jour. . Les échanges de joueurs ont toujours été une rareté au plus haut niveau, et quand on considère le résultat désastreux de l’échange Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan entre United et Arsenal il y a trois ans, il est facile de comprendre pourquoi.

Mais l’impact sur le football de la pandémie de COVID-19 a été énorme, avec des clubs à tous les niveaux du jeu, dans tous les pays, voyant leurs finances durement affectées en raison du lock-out des fans, ou du nombre de foule considérablement réduit, et des sociétés de télévision exigeantes. des remises sur leurs accords de diffusion massifs, ce qui a entraîné une réduction des paiements aux clubs et une réduction des prix dans les principales compétitions.