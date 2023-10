Arsenal prépare un transfert sensationnel en janvier pour un fan d’enfance des Gunners: rapport

Arsenal s’efforce d’amener un fan d’enfance des Gunners à l’Emirates Stadium en janvier, alors qu’ils cherchent à renverser Manchester City cette saison.

Bien qu’il ait dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs cet été, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a reconnu que l’équipe était encore légèrement courte et qu’elle pourrait bénéficier d’une qualité supplémentaire pour la seconde moitié de la campagne.

En effet, Roy Keane a suggéré la semaine dernière qu’Arsenal avait besoin d’un avant-centre fiable pour marquer des buts s’il voulait aller plus loin et remporter la Premier League, et les Gunners auraient peut-être identifié l’homme parfait.

Keane ne croit pas que Nketiah ou Jesus marquent suffisamment de buts pour qu’Arsenal remporte le titre (Crédit image : Getty Images)

Selon un média espagnol FichesArsenal prépare un transfert en janvier pour l’attaquant d’Aston Villa Ollie Watkins, bien que l’Anglais n’ait signé que récemment un contrat de cinq ans avec le club basé dans les Midlands.

Avec le contrat de Watkins jusqu’en 2028, il ne sera certainement pas bon marché. Marché de transfert le valorise à 50 millions de livres sterling, mais attendez-vous à ce qu’Arsenal doive débourser beaucoup plus s’il veut recruter le joueur de 27 ans. Ivan Toney a déjà été cité à un prix de 80 millions de livres sterling, et il est difficile de prétendre que Watkins est loin de cela.

Watkins a commencé la campagne 2023/24 sous une forme prolifique, marquant sept buts et en aidant quatre autres en 13 matchs toutes compétitions confondues pour Aston Villa. Il a également marqué son retour dans l’équipe d’Angleterre contre l’Australie vendredi dernier, alors qu’il cherche à consolider sa place dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2024.

Watkins est en feu pour Aston Villa sous Unai Emery (Crédit image : Getty Images)

Watkins, un fan d’enfance d’Arsenal, a déjà parlé de son rêve de rejoindre également le club, tout en soulignant son amour pour Thierry Henry. Un déménagement pourrait donc encore avoir lieu.

« C’est mon rêve, jouer un jour pour Arsenal », a déclaré Watkins. Gazette des sports aux London Football Awards 2020. « Mais, vous savez, c’est loin d’être le cas.

« Je suis un fan d’Arsenal donc Thierry Henry était mon [idol] il est incroyable à regarder. C’était vraiment l’idole qui grandissait.

