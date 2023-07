Arsenal prépare un double coup de choc pour UNE AUTRE paire de Manchester City: rapport

Arsenal vise à nouveau deux joueurs de Manchester City cette fenêtre de transfert, après que leurs signatures de Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko se soient avérées si réussies la saison dernière.

Mikel Arteta a travaillé sous Pep Guardiola à Manchester City entre 2016 et 2019 avant de prendre la relève à l’Emirates Stadium, et l’Espagnol veut renforcer son équipe d’Arsenal encore plus avant la campagne 2023/24.

Les Gunners ont déjà finalisé la signature de Kai Havertz cet été, Declan Rice et Jurrien Timber devant être annoncés dans les prochains jours. Cependant, Arteta ne se contente pas de se reposer sur ses lauriers et devrait retourner à Manchester City et exiger deux autres joueurs.

Selon le point de vente catalan El NacionalArsenal veut signer Kyle Walker et Julian Alvarez, dans le cadre d’un accord d’une valeur globale de 76 millions d’euros.

Walker semble une option réalisable, étant donné que le joueur de 33 ans n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et que des rapports l’ont lié à plusieurs reprises à un déménagement au Bayern Munich. Il a cependant passé huit ans à Tottenham Hotspur, compliquant potentiellement tout accord de sa part.

La publication suggère que Walker coûterait 16 millions d’euros, Transfermarkt le valorisant à 13 millions d’euros.

Alors que Walker s’est battu pour revenir dans la première équipe de Manchester City pour le rodage de leur triplé historique, son échec à démarrer la finale de la Ligue des champions l’aurait laissé ouvert à un éloignement de l’Etihad.

Arsenal veut Kyle Walker au club la saison prochaine (Crédit image : Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

Alvarez, quant à lui, a eu des minutes quelque peu limitées pour City en raison du départ d’Erling Haaland devant lui, et El Nacional signaler que le club serait prêt à écouter les offres pour lui. Évalué à 80 millions d’euros par Guardiola, Arsenal souhaite négocier un accord plus proche de 60 millions d’euros, suggère le rapport.

9e partant de l’Argentine lors de sa victoire en Coupe du monde, Alvarez a marqué 16 buts en 48 apparitions dans toutes les compétitions lors de sa première campagne en Angleterre, bien qu’une grande partie de ses minutes aient été réalisées sur le banc.

La cible d’Arsenal, Julian Alvarez, a été titularisée pour l’Argentine lors de sa victoire en finale de la Coupe du monde (Crédit image : Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

