Arsenal prépare un coup pour James Maddison de Leicester

James Maddison serait une cible de transfert pour Arsenal, mais Leicester sera-t-il tenté par un accord cash plus joueurs ? Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Des artilleurs encerclent Maddison

Arsenal pourrait être prêt à décharger un certain nombre de joueurs alors qu’ils intensifient leur poursuite du meneur de jeu de Leicester City James Maddison.

le Courrier quotidien rapporte que Mikel Arteta considère le joueur de 24 ans comme une cible clé cet été après le départ du prêteur Martin Odegaard au Real Madrid.

2 Liés

On pense que les Foxes ne seraient pas disposés à écouter une offre de 50 millions de livres sterling à ce stade, mais une décision impliquant un joueur allant dans l’autre sens pourrait les tenter.

Maddison en a impressionné beaucoup depuis qu’il a rejoint Leicester en 2018 depuis Norwich City pour un peu plus de 20 millions de livres. Il a disputé 98 matches de Premier League au cours de cette période, marquant 38 buts. Les performances ont réussi à convaincre le patron anglais Gareth Southgate en 2019, qui lui a offert sa première sélection internationale senior contre le Monténégro.

Les deux joueurs d’Arsenal qui seraient disponibles dans n’importe quel accord sont Reiss Nelson et Ainsley Maitland Niles. Les deux diplômés de l’académie ont eu une expérience de haut vol et, bien qu’un accord comprenant les deux puisse être difficile, les Gunners pensent que cela pourrait être fait.

Nelson, 21 ans, a disputé 22 matches de Premier League et 23 matches de Bundesliga en prêt à Hoffenheim, mais n’a pas encore pleinement intégré l’équipe d’Arsenal malgré son potentiel.

Maitland-Niles, 23 ans, a passé la saison dernière en prêt à West Bromwich Albion, faisant 26 apparitions dans une campagne qui s’est terminée par une relégation.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, La Liga, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

09.42 BST : Tottenham a entamé des négociations avec Séville pour signer le milieu de terrain espagnol Bryan Gil, selon Radio COPE.

Les Spurs ont fait une offre de 25 millions d’euros plus variables et inclus le milieu de terrain argentin Erik Lamela dans l’affaire pour attirer Gil à la tenue de Londres.

Gil, 20 ans, a attiré l’attention de nombreux clubs après avoir marqué quatre buts et en avoir inscrit trois autres en 29 matches de championnat alors qu’il était prêté à Eibar par Séville la saison dernière. Son contrat avec Séville court jusqu’en juin 2023. Plus tôt cet été, Valence avait approché Séville pour signer Gil sur un prêt d’une saison avec une option d’achat incluse dans l’offre. Cependant, l’accord ne s’est pas concrétisé.

Gil, qui a disputé trois matches avec l’équipe senior d’Espagne, fait partie des 22 joueurs nommés par l’entraîneur espagnol Luis de la Fuente pour participer aux Jeux olympiques.

09h00 BST : Le président rennais Nicolas Holveck a déclaré que le club était « ouvert » à discuter d’un accord pour se débarrasser de l’objectif de Manchester United Eduardo Camavinga cet été.

Des sources ont déclaré à ESPN que United surveillait la situation du jeune de 18 ans à Rennes et Ole Gunnar Solskjaer souhaitait également ajouter un milieu de terrain à son équipe.

Camavinga a encore un an sur son contrat rennais et le président du club a déclaré qu’il était prêt à laisser le milieu de terrain partir au bon prix.

« L’une des priorités est de réduire l’effectif », a déclaré Holveck à la radio française RMC. « Nous avons encore huit ou neuf joueurs qui doivent partir. Il reste aussi la situation avec Eduardo.

« Les discussions sont toujours en cours, tout est ouvert, soit pour un départ pendant ce mercato – si une offre satisfait tout le monde – soit pour prolonger [Camavinga’s deal]

« Il ne partira pas pour pas cher, nous avons eu beaucoup de discussions mais rien n’est complet d’une manière ou d’une autre. »

• Les meilleurs coups de Barnwell : 100-51 | 50-1

• Notes de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs terminés

PAPIER COMMERCE

– Le Paris Saint-Germain a fait Paul Pogba leur priorité en tant que chapiteau signant cet été selon le Miroir. L’international français pourrait discuter de son déménagement dans un nouveau club à l’étranger en janvier en raison de la diminution de son contrat, ce qui mettrait une pression supplémentaire sur Manchester United pour qu’il le déplace si un accord ne peut être trouvé cet été. Le patron du PSG, Mauricio Pochettino, chercherait à lever des fonds par le biais du trading de joueurs afin de faire une offre pour Pogba cet été. Il est rapporté qu’environ 50 millions de livres sterling pourraient suffire à sécuriser le milieu de terrain des Red Devils si un accord n’était pas conclu.

– Arsenal s’intéresse au gardien de Barcelone Neto selon Mundo Deportivo. Le joueur de 32 ans est l’un des nombreux joueurs autorisés à quitter le camp de Nou cet été alors que la formation catalane cherche à libérer des salaires afin d’enregistrer de nouvelles recrues. Le Barça aurait demandé environ 14 millions d’euros pour le joueur lorsqu’il a été approché pour lui il y a quelques mois. Les représentants du Brésil pensent que les Gunners sont l’option la plus viable. Tottenham était une autre équipe liée, mais l’arrivée de Pierluigi Gollini aux Spurs aura réduit toute chance de ce mouvement.

– Lyon a augmenté sa valorisation de Houssem Aouar avant une bataille potentielle pour la signature du milieu de terrain cet été. Le10sport rapporte que l’évaluation initiale était de 20 à 25 millions d’euros, mais après un vif intérêt pour le joueur, elle est passée à 30-35 millions d’euros. Manchester United, Liverpool, Tottenham et Arsenal sont des clubs liés au joueur de 23 ans très convoité. Les Gunners seraient en tête du peloton avec une première offre envoyée il y a quelques semaines, mais aucune nouvelle offre n’a été envoyée depuis le début des discussions.

– La Juventus a fixé une évaluation de 35 millions de livres sterling sur le défenseur Merih Demiral selon But. Le joueur de 23 ans est lié à un déménagement à Everton depuis l’arrivée de Rafa Benitez et, après une saison d’apparitions sporadiques, la Juve pourrait laisser partir le défenseur central. La Roma et l’Atalanta sont deux clubs également liés à l’international turc.

– Liverpool a fixé une valorisation de 15 millions de livres sterling pour Harry Wilson au milieu de l’intérêt de Fulham selon le Sportif. Le joueur de 24 ans a été lié à un certain nombre de clubs dont Benfica, Brentford et West Brom, mais des discussions entre les Reds et Fulham pour l’ailier sont en cours. L’international gallois a passé les dernières saisons en prêt, notamment à Bournemouth, Derby et Cardiff et ses chiffres impressionnants au deuxième niveau ont suscité l’intérêt alors que les Cottagers cherchent à rebondir en Premier League à la première demande.