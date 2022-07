Arsenal prendra une décision imminente sur l’avenir à court terme de Nuno Tavares

Mikel Arteta et Edu Gaspar ont fait un travail phénoménal en guidant Arsenal à travers la fenêtre de transfert cet été alors que les Gunners restent motivés pour remonter en Ligue des champions sous l’Espagnol, et les affaires menées jusqu’à présent dans le nord de Londres reflètent leur engagement à progresser au Emirats.

Les offres pour Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Fábio Vieira, Marquinhos et Matt Turner ont prouvé qu’une fois de plus, le club n’a pas peur de dépenser – et continue de dépenser – avant la fermeture de la fenêtre.

Mais on s’attend à ce qu’il y ait également un grand nombre de sorties, dont l’une dans la veine de l’international portugais de la jeunesse Nuno Tavares, et selon les rapports continus de l’initié du transfert Fabrizio Romano, Tavares est sur le point d’être prêté au culte de la Serie A. préféré Atalanta Bergame.

Arsenal prendra la décision finale sur l’accord Nuno Tavares la semaine prochaine. Des pourparlers sont en cours avec Atalanta sur le transfert de prêt, mais le point clé est la clause “d’option d’achat” – qu’elle soit incluse ou non. 🇵🇹 #AFC Nuno, passionné de déménagement. Les pourparlers se poursuivront dans les prochains jours. — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 23 juillet 2022

Les pourparlers persistent entre Arsenal et Atalanta, mais le problème actuel des négociations se résume à savoir si une clause d’option d’achat sera insérée ou non dans l’accord avant que les termes ne puissent être finalisés.

Avec Tavares désireux de bouger, sans aucun doute grâce à l’utilisation prodigieuse d’Atalanta des ailiers dans leur style de jeu sous le manager populaire Gian Piero Gasperini, Arsenal pourrait certainement capitaliser sur l’obtention de précieuses minutes en équipe première pour les Portugais qui sont sûrs d’être loin plus difficile à trouver dans le nord de Londres lors de la saison 2022-23 de Premier League.

Arsenal pourrait cependant hésiter à inclure une telle clause dans un accord de prêt, Tavares constituant l’un des trois seuls arrières gauches de la configuration senior sous Arteta, et des questions surgissant régulièrement concernant la forme physique – et potentiellement l’avenir – de Scottish international Kieran Tierney, le club pourrait bien chercher à garder Tavares pour l’avenir.

Pour en savoir plus sur Arsenal, lisez ci-dessous

Gabriel Jesus révèle un facteur clé dans le transfert d’Arsenal cet été

La starlette d’Arsenal, Bukayo Saka, a proposé une prolongation de contrat majeure

Oleksandr Zinchenko officiellement annoncé comme cinquième signature estivale d’Arsenal