Arsenal prend sept points d’avance après sa victoire 4-2 contre Brighton

Bukayo Saka et Eddie Nketiah ont marqué les premiers buts de chaque mi-temps pour Arsenal alors qu’ils gagnaient 4-2 à Brighton & Hove Albion samedi lors du dernier match de Premier League de 2022 pour ouvrir une avance de sept points en haut du tableau.

Arsenal est en tête du classement avec 43 points avec Manchester City, deuxième, qui a été tenu en échec 1-1 par Everton plus tôt dans la journée, sur 36 et Newcastle United, qui a fait match nul 0-0 avec Leeds, deux points plus loin en troisième. .

Saka a marqué après deux minutes et Martin Odegaard en a ajouté un autre avant la pause, avant qu’une frappe d’Eddie Nketiah juste après la mi-temps ne semble avoir conclu les trois points pour les Gunners.

Cependant, un but de Kaoru Mitoma à la 65e minute a jeté une bouée de sauvetage à Brighton et bien que Gabriel Martinelli ait marqué un quatrième pour Arsenal, Evan Ferguson a fait 4-2 pour mettre en place une arrivée en tribune.

Mitoma pensait qu’il avait fait 4-3 à la 89e minute, mais le but a été marqué après qu’un examen VAR a révélé qu’il était venu d’une position de hors-jeu, alors que les Gunners ont tenu bon pour clôturer l’année avec une victoire.

