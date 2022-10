Arsenal prend sa revanche sur les Spurs alors que le plan de match de Conte se débloque

LONDRES – Arsenal a semblé facile dans le derby du nord de Londres, en éliminant les vainqueurs 3-1 contre les rivaux de Tottenham Hotspur.

Les Gunners ont pris les devants à la 20e minute grâce à une superbe frappe à longue distance de Thomas Partey, mais les Spurs ont été remis dans le match neuf minutes plus tard lorsque Gabriel a fait tomber Richarlison et Harry Kane ne s’est pas trompé du point de penalty.

Arsenal est revenu après la pause pleine de course et a été récompensé pour cela à la 49e minute alors que Gabriel Jesus bondit sur une erreur d’Hugo Lloris.

Les espoirs de Tottenham de revenir dans le match ont été ruinés lorsqu’Emerson Royal a été expulsé pour un défi sur Gabriel Martinelli juste après l’heure de jeu, et peu de temps après, Granit Xhaka a conclu les points.

Gabriel Jesus célèbre après avoir mis Arsenal 2-1 contre Tottenham. Photo AP/Kirsty Wigglesworth

Réaction rapide

Arsenal se venge du coup à élimination directe de la Ligue des champions

Tottenham a battu Arsenal 3-0 en mai dans un résultat qui a largement contribué à assurer que les Spurs ont battu leurs rivaux du nord de Londres pour une place en Ligue des champions, mais les Gunners ont pris une certaine revanche samedi avec une victoire impressionnante à l’Emirates Stadium.

Ce faisant, Arsenal a prolongé son séjour au sommet de la Premier League et a porté un coup précoce dans la course entre ces équipes pour prouver qu’elles sont prêtes à défier Liverpool et Manchester City pour le titre. Pour la plupart, ils ont également évité les mêmes erreurs que lors de la défaite à Manchester United dans un type de match similaire. Ils ont contrôlé le match pendant de longues périodes mais ont perdu contre des buts lors de la contre-attaque à Old Trafford alors qu’ici, ils ont pu dicter des conditions pour des périodes plus longues contre les Spurs et méritaient pleinement la victoire.

Granit Xhaka célèbre après avoir remporté la victoire d’Arsenal. Photo AP/Kirsty Wigglesworth

Le plan de jeu de contre-attaque de Conte annulé par des erreurs individuelles

Le schéma de ce match était prévisible dès le départ : Arsenal dominerait la possession et le territoire tandis que les Spurs viseraient à rester compacts, à absorber la pression et à frapper à la pause. Tottenham a remporté plusieurs matchs sans bien jouer cette saison, restant dans les matchs avant que son talent offensif ne se manifeste, et il est apparu pendant un moment que ce serait le cas ici alors qu’Arsenal dominait la première demi-heure avant qu’une rare échappée ne voit Gabriel apporter vers le bas Richarlison dans la boîte. Kane a converti sur place mais des erreurs individuelles ont causé la perte de Tottenham.

Lloris a commis deux erreurs en quelques secondes, poussant le tir apprivoisé de Bukayo Saka à la 49e minute directement devant lui, puis permettant à la balle lâche de se tortiller sous lui alors que Clement Lenglet luttait pour se dégager, permettant à Jesus de jouer. Et puis Royal a été licencié pour un mauvais tacle sur Martinelli – plus idiot que malveillant – donnant à Arsenal l’avantage numérique pour voir cela confortablement. Quoi qu’il en soit, les Spurs peuvent regretter de ne pas avoir été un peu plus aventureux plus tôt.

Harry Kane a poursuivi sa belle série de buts contre Arsenal. Adrien DENNIS / AFP

Kane franchit une autre étape personnelle, mais les Spurs progressent-ils suffisamment?

Cela ne réconfortera pas Kane compte tenu du résultat, mais il est devenu le premier joueur à marquer 100 buts à l’extérieur en Premier League avec un penalty à la 31e minute qui a égalé les Spurs en première mi-temps. Il a également prolongé un beau record individuel contre Arsenal, passant à 14 buts en 16 matchs de Premier League – la moitié de ces buts ont été des pénalités. C’était cependant l’un de ces jours où la distance entre les réalisations personnelles de Kane et les perspectives de Tottenham en tant que club se sentait inconfortablement éloignée.

Le joueur de 29 ans veut de l’argenterie maintenant. Il a cherché à déménager à Manchester City à la recherche de trophées l’été dernier, mais il était peu question de partir cette année car l’équipe de Pep Guardiola a signé Erling Haaland à la place tandis que les Spurs avaient fait des progrès significatifs sous Conte. Ces progrès doivent se poursuivre, sinon les spéculations resurgiront rapidement sur la question de savoir si un attaquant ambitieux déjà reconnu comme l’un des meilleurs de la Premier League peut vraiment atteindre ses objectifs ultimes à Tottenham – et les liens avec le Bayern Munich persistent.

Notes des joueurs

Arsenal: Ramsdale 6, Blanc 7, Saliba 8, Gabriel 7, Zinchenko 7, Odegaard 6, Partey 8, Xhaka 8, Saka 7, Jésus 8, Martinelli 8.

Sous-titres : Tierney 7, Lokonga 6, Vieira 6, Nketiah 6, Tomiyasu 6.

Tottenham : Lloris 5, Romero 6, Dier 6, Lenglet 6, Royal 4, Hojbjerg 6, Bentancur 6, Perisic 6, Richarlison 7, Kane 7, Fils 6.

Remplaçants : Sanchez 6, Sessegnon 6, Bissouma 6, Doherty 6, Skipp 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Partey

A finalement marqué de l’extérieur de la surface à la 65e tentative mais son jeu complet a permis à Arsenal d’exercer un haut niveau de contrôle : 52 passes réussies sur 55 tentées avant son remplacement à la 73e minute.

Le pire : royal

Expulsé pour un défi idiot sur Martinelli et ayant eu la chance de jouer si souvent cette saison, il a laissé tomber ses coéquipiers dans un gros match.

Emerson Royal a été expulsé pour un mauvais défi sur Gabriel Martinelli. Marc Atkins/Getty Images

Faits saillants et moments marquants

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Il s’agissait de la 80e victoire d’Arsenal dans le Derby du nord de Londres (toutes compétitions confondues). Les Gunners mènent la série de tous les temps 80-61-51, WLD.

La séquence de 12 matchs sans défaite d’Arsenal contre les Spurs à domicile en Premier League est la plus longue séquence de ce type depuis une série de 17 entre 1993 et ​​2010.

Tottenham vient de gagner deux fois à Arsenal à l’époque de la Premier League, depuis 1992.

Le carton rouge d’Emerson Royal était le cinquième carton rouge que Tottenham a reçu à l’Emirates Stadium en Premier League, le plus grand nombre de cartons rouges de l’équipe sur un seul site de la compétition.

Suivant

Arsenal: C’est le retour de la Ligue Europa pour Arsenal, qui disputera son deuxième match de phase de groupes après avoir vu son match à domicile face au PSV Eindhoven reporté. Les Gunners accueilleront l’ambitieuse équipe norvégienne Bodo / Glimt jeudi avant de faire face à un autre test de leur amélioration en Premier League lors de la visite de Liverpool aux Emirats dimanche.

Tottenham : Conte emmènera son équipe des Spurs en Allemagne mardi pour affronter l’Eintracht Francfort en Ligue des champions. Et un autre match à l’extérieur s’ensuit alors que Tottenham fait le court voyage vers la côte sud pour affronter Brighton samedi.