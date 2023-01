Arsenal prend les devants à Tottenham dans le derby du nord de Londres après le but contre son camp d’Hugo Lloris

Le gardien de Tottenham, Hugo Lloris, a offert à Arsenal la tête du derby du nord de Londres avec un but contre son camp disgracieux en première mi-temps dimanche.

Lloris avait semblé nerveux au début du match et avait invité la pression lorsqu’il n’avait pas réussi à dégager dans sa zone et avait ensuite été contraint de faire amende honorable avec un dernier arrêt d’Eddie Nketiah.

Et l’international français a été massivement fautif car Arsenal a pris l’avantage après 14 minutes.

Thomas Partey a trouvé Bukayo Saka sur la droite et l’attaquant anglais a porté le ballon vers la ligne de but, pétillant dans un centre féroce qui a légèrement dévié Ryan Sessegnon mais se dirigeait directement vers Lloris.

Le joueur de 36 ans a semblé être trompé par la déviation et s’est jeté sur le ballon, mais n’a pas réussi à mettre son corps correctement derrière et ne pouvait que regarder avec horreur alors qu’il s’étendait sur son corps et franchissait la ligne.

Arsenal frappe en premier dans le derby du nord de Londres et c'est un moment qu'Hugo Lloris voudra oublier !

Arsenal a presque doublé son avance lorsque Partey a frappé une volée féroce contre le poteau depuis l’extérieur de la surface et a pris 2-0 plus tard dans la mi-temps après un bel effort à longue distance de Martin Odegaard.