Arsenal prend contact avec les agents d’un « énorme » joueur de Premier League de 80 millions de livres sterling

Arsenal sera probablement occupé lors du mercato estival alors que Mikel Arteta cherche à renforcer ses rangs pour une autre grande saison.

Les Gunners ne sont pas hors du tableau du titre de Premier League, mais la victoire de Manchester City à Tottenham signifie que les charges d’Arteta doivent espérer un miracle lors de la dernière journée.

Néanmoins, Arsenal a clairement progressé cette saison, et depuis qu’Arteta a pris les rênes en 2019, les Gunners ont parcouru un très long chemin.

Nous pourrions potentiellement assister à des changements au milieu de terrain cet été dans un avenir incertain pour Thomas Partey, Fabio Vieira et Albert Sambi Lokonga.

Et selon un rapport du journaliste de CBS Ben Jacobs, Arsenal aurait enquêté sur l’un des joueurs de la Premier League. meilleur milieux de terrain.

Photo de Justin Setterfield/Getty Images

Les Gunners auraient pris contact avec le camp de la star de Newcastle United, Bruno Guimaraes, au sujet d’un éventuel transfert estival.

Qu’a dit Ben Jacobs à propos d’Arsenal et de Bruno Guimaraes ?

Jacobs a écrit sur PrisHors-jeu: « Newcastle ne veut pas non plus perdre Bruno Guimaraes, mais la décision pourrait leur échapper si quelqu’un déclenche sa clause libératoire de 100 millions de livres sterling, valable entre fin mai et fin juin.

« Tant que la clause sera active, Newcastle soulignera simplement sa valeur, mais il est entendu que des offres dépassant 80 millions de livres sterling pourraient être envisagées si Guimaraes souhaitait partir pour un club de Ligue des champions.

« Il faut le souligner, Guimaraes est heureux à Newcastle, mais il est également vrai que Manchester City et Arsenal ont pris contact avec son camp.

« Manchester City est le prétendant le plus actif. Arsenal apprécie Guimaraes, mais n’a pas l’intention de déclencher sa clause, ce qui signifie qu’il n’entrerait dans la course que si le prix baisse.

« Le PSG a également envisagé Guimaraes mais a décidé de ne pas aller de l’avant cet été et se concentrera plutôt sur la tentative de recruter Bernardo Silva de Manchester City. »

Bruno Guimaraes serait un rêve en signant pour Arsenal

Nous avons tous vu ce que Bruno peut faire en Premier League et en équipe nationale du Brésil. C’est un joueur du plus haut calibre qui n’a pas encore atteint son apogée et serait une signature exceptionnelle pour Arsenal.

« C’est un joueur tellement important et il a tellement bien réussi depuis qu’il a rejoint le club », Eddie Howe, manager de Newcastle. dit après que Bruno ait signé son nouveau contrat en octobre 2023.

« Il a connu un énorme succès depuis qu’il est ici, alors j’espère juste qu’il pourra continuer dans cette veine et poursuivre son succès avec nous.

« Je pense qu’il incarne le récent succès que nous avons connu. Il a réalisé tellement de bonnes performances, il est très constant et il a également une grande personnalité en dehors du terrain.

Newcastle n’a pas beaucoup de marge pour rester du bon côté des réglementations du fair-play financier cet été, ils pourraient donc bien devoir tirer profit de certains de leurs joueurs les plus précieux s’ils veulent renforcer leurs rangs.

Dans cet esprit, Arsenal pourrait bien chercher à bondir, même si la concurrence sera féroce et qu’ils devront être conscients de combien ils peuvent dépenser cet été, étant donné qu’ils auront probablement d’autres positions clés à renforcer.

