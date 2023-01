Arsenal pousse à signer Jorginho de Chelsea

Avec la fermeture prochaine de la fenêtre de transfert de janvier en Europe, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Arsenal fait un geste pour Jorginho de Chelsea avant la date limite de transfert

Arsenal envisage une décision pour le milieu de terrain de Chelsea Jorginho avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier, selon L’athlétisme.

Les Gunners sont actuellement légers à couvert derrière le milieu de terrain titulaire de premier choix Thomas Partey avec Mohamed Elneny indisponible en raison d’une blessure et, par conséquent, ils ont manifesté leur intérêt pour l’international italien Jorginho.

Bien que l’on pense que d’autres noms sont également en cours de discussion aux Emirats, Arsenal est conscient que le temps et les options sont désormais comptés, et ils devront peut-être sauter sur l’occasion pour Jorginho. Tout mouvement d’Arsenal pour Jorginho pourrait dépendre du signe ou non des Blues Enzo Fernández de Benfica, dont ESPN a signalé être en négociations.

Si Fernandez achève son déménagement proposé à Stamford Bridge, cela pousserait Jorginho plus loin dans l’ordre hiérarchique du manager de Chelsea, Graham Potter, ce qui rendrait un mouvement d’autant plus attrayant. En plus de cela, le contrat de Jorginho, 31 ans, devrait se terminer cet été, ce qui signifie qu’il pourrait partir en tant qu’agent libre.

Arsenal aurait estimé que faire venir Jorginho ajouterait une expérience significative alors que les dirigeants de la Premier League tentent de conquérir le titre depuis que Jorginho a remporté la Ligue des champions et la Ligue Europa avec Chelsea, ainsi que le Championnat d’Europe avec l’Italie.

Jorginho a disputé 25 matches avec Chelsea en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup cette saison, inscrivant trois buts.

Jorginho pourrait apporter une expérience utile à Arsenal, mais une décision pourrait dépendre de la question de savoir si Jorginho fait face à une nouvelle concurrence à Chelsea sous la forme d’Enzo Fernandez. Chris Lee/Chelsea FC via Getty Images

– Tottenham Hotspur et Sporting CP ont conclu un accord pour Pedro Porro après une longue réunion, les termes de 45 millions d’euros étant désormais convenus, Rapports de Fabrice Romano. Porro se rendrait à Londres mardi, car il a toujours souhaité faire bouger les Spurs. De plus, l’arrière droit sortant des Spurs Djed Spence a atterri en France pour un examen médical avant de signer pour le Stade Rennais en prêt, par Romano.

– Manchester United a rejeté l’offre de record du monde d’Arsenal de signer l’international anglais Alessia Russotel que rapporté par Sports du ciel. United ne veut pas la laisser partir si près de la date limite de transfert de la WSL malgré des pourparlers contractuels avec l’attaquant depuis des mois mais faisant peu de progrès.

– Leeds United tente tardivement de signer les Roms Nicolas Zaniolo en prêt avec une option garantie pour rendre le déménagement permanent après un certain nombre d’apparitions, rapporte Calciomercatoqui ajoute que l’équipe de Premier League a testé les eaux lors des négociations pour Diego Llorente. Cependant, les Roms affirment que l’accord doit inclure une obligation garantie pour le transfert permanent s’il doit être conclu. Leeds a fait la une des journaux lundi en faisant venir le milieu de terrain américain Weston McKennie.

– L’Union Berlin a conclu un accord pour signer le milieu de terrain offensif de Séville Iscotel que rapporté par Florian Plettenberg. Un examen médical sera effectué demain avec l’Espagnol prêt à signer un contrat qui durera jusqu’en 2024 et inclura l’option pour une autre année.

– Sassuolo est sur le point de signer Nedim Bajrami d’Empoli pour 6 millions d’euros, tandis que Hamed Traoré ira à l’AFC Bournemouth pour 30 millions d’euros, bonus compris, rapports Sky Sports Italie. Empoli vise à remplacer Bajrami par Emmanuel Vignato de Bologne.

– Marseille a ouvert des pourparlers pour signer l’attaquant du Bayer Leverkusen Sardar Azmounselon Fabrice Romano. Des négociations sont actuellement en cours concernant l’international iranien, qui est l’une des deux ou trois options explorées en tant que Les Olympiens viser à faire venir un nouvel attaquant le jour de la date limite.