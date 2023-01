Arsenal poursuit l’affaire Leandro Trossard parce qu’ils ont un transfert étonnant de 100 millions de livres sterling prévu cet été: rapport

Arsenal déménage pour Brighton & Hove Albion a chassé Leandro Trossard comme une alternative à prix réduit à Mykhaylo Mudryk – mais cela ne signifie pas qu’ils réduisent leur ambition.

C’est selon un rapport qui suggère que les chasseurs de titres utilisent davantage la fenêtre de janvier comme un arrêt au stand pour faire le plein avant les grosses signatures cet été. Les Gunners étaient, après tout, devrait dépenser 88 millions de livres sterling (s’ouvre dans un nouvel onglet) sur Mudryk eux-mêmes avant que Chelsea ne les batte au poing la semaine dernière. Maintenant, Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) dit Trossard est dans leur mire (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Mais avec le Belge qui devrait coûter entre 20 et 30 millions de livres sterling si Arsenal concluait un accord, Mikel Arteta devrait avoir beaucoup de munitions pour d’autres mouvements – y compris des objectifs de transfert record du club.

Leandro Trossard serait proche d’un transfert surprise à Arsenal (Crédit image : Mike Hewitt/Getty Images)

Les temps (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont lié les Gunners à un transfert de 100 millions de livres sterling pour le capitaine de West Ham United, Declan Rice, qui Arteta et co. sont “de plus en plus confiants” maintenant que les Hammers ont concédé leur défaite en gardant leur skipper, par l’Athlétisme (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Après avoir rejeté trois prolongations de contrat avec l’équipe avec laquelle il s’est fait un nom, Rice serait libre de partir à l’été 2024. West Ham sera déterminé à ne pas perdre son meilleur joueur gratuitement – ​​mettant Arsenal aux commandes d’un énorme transfert. cela pourrait bien dépasser celui de leur achat record de tous les temps, 72 millions de livres sterling Nicolas Pepe.

En plus de cela, un mouvement pour un ailier de renom n’est peut-être pas encore envisageable non plus.

Duo de Serie A Kvicha Kvaratskhelia (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Raphaël Léao (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont tous deux été évoqués comme des options potentielles pour les habitants du nord de Londres, bien que les deux devraient commander au moins 80 millions de livres sterling chacun, peut-être plus. Les objectifs de mi-saison ne sont pas non plus réalistes, mais les deux seraient plus réalisables cet été.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, est à la recherche d’un attaquant qui pourrait remplacer Bukayo Saka, entre autres (Crédit image : James Gill – Danehouse/Getty Images)

Si Arsenal faisait venir Trossard pour concourir pour une place jusqu’à la fin de la saison, ils pourraient constater qu’ils pourraient se permettre à la fois Rice et un de Leao ou Kvaratskhelia dans la même fenêtre. Selon Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet)ils ont dépensé environ 115 millions de livres sterling en acquisitions l’été dernier, avec de fortes rumeurs (s’ouvre dans un nouvel onglet) qu’ils étaient prêts à dépenser 60 millions de livres sterling pour Raphinha (dans laquelle ils pourraient à nouveau retourner cet été).

Après tout, deux signatures de 80 millions de livres sterling pourraient être réalisables à l’Emirates Stadium – en particulier après les ventes – bien que le club ait clairement indiqué, notamment dans le cadre de l’accord Mudryk, qu’il ne paierait pas sa valorisation pour les objectifs. Le choix pourrait bien être entre un milieu de terrain défensif à Rice et une autre large attaquant pour concurrencer Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Leandro Trossard…

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal envisage de signer à nouveau Yunus Musah, tandis que Cody Gakpo était également une option – Joao Felix est également devenu une superstar potentielle à l’Emirates Stadium.

Mikel Arteta a admis que les Gunners recherchaient de nouvelles recrues, Sergej Milinkovic-Savic ayant été lié.

La situation contractuelle de Gabriel Martinelli est surveillée par Barcelone, entre-temps.