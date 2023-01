Arsenal pourrait signer la star d’Everton à prix réduit dans les semaines à venir: rapport

Arsenal pourrait faire d’une star d’Everton – qui manque actuellement d’entraînement pour forcer un mouvement – ​​sa quatrième signature d’un mois de janvier chargé.

Les Gunners ont commencé la fenêtre à la poursuite de Mykhaylo Mudryk et aurait correspondu (s’ouvre dans un nouvel onglet) L’offre de 88 millions de livres sterling de Chelsea pour l’Ukrainien avant qu’il ne choisisse l’ouest de Londres plutôt que le nord. Imperturbable, Arsenal a pivoté pour signer Leandro Trossard à la place de Brighton & Hove Albion.

Le défenseur polonais Jakub Kiwior a récemment rejoint Spezia, tandis qu’Arsenal s’efforce d’amener l’arrière droit espagnol Ivan Fresneda au club en tant que troisième recrue hivernale.

Leandro Trossard a fait ses débuts à Arsenal lors d’une apparition à domicile contre Manchester United (Crédit image : James Williamson – AMA/Getty Images)

Aujourd’hui, journaliste belge Sacha Tavolieri (s’ouvre dans un nouvel onglet) a revendiqué (s’ouvre dans un nouvel onglet) que les Gunners sont pour Amadou Onana, qui n’a signé pour Everton que cet été depuis Lille.

“Nous parlions hier de besoins urgents en liquidités concernant la situation d’Amadou Onana”, a déclaré Tavolieri. “Le fait qu’Everton [up for] la vente rend tout plus clair maintenant.”

Les rapports ont éclaté hier (s’ouvre dans un nouvel onglet) que les Toffees avaient été mis en vente par le propriétaire Farhad Moshiri pour environ 500 millions de livres sterling, bien que cela ait été démenti depuis.

“Cela ne vend pas du tout le club”, a confirmé Moshiri. “Cela apporte simplement plus d’expertise en termes de sponsoring mondial, en termes de développement commercial et de nombreux investisseurs spécialisés dans le sport ont ce pool de connaissances. C’est pour garantir cela à Everton.”

Everton a connu des difficultés cette saison et se retrouve 19e (Crédit image : Getty)

Onana a apparemment été suivi par Arsenal avant son éventuel déménagement dans le Merseyside. Chelsea serait également intéressé.

Le Belge est évalué à 35 millions d’euros par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

