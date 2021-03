– Le Real Madrid est ouvert à l’idée d’apporter Cristiano Ronaldo de retour au club cet été, mais l’attaquant de la Juventus devrait accepter une réduction de salaire, rapporte AS. La star portugaise de 36 ans serait également désireuse de se réunir, et bien que Madrid puisse se permettre le prix demandé présumé de 25 millions d’euros, COMME écrit que son salaire de 31 millions d’euros par an devrait être réduit d’environ 6 millions d’euros par an.

– Liverpool envisage de déménager le défenseur du Real Madrid, âgé de 31 ans Nacho, selon COMME . La Juventus et la Roma sont également intéressées, cette dernière ayant apparemment déjà fait deux démarches. La saison de Liverpool a été marquée par les blessures de joueurs défensifs clés tels que Virgil van Dijk et Joe Gomez, et Fernandez est considéré comme un joueur expérimenté et un mannequin professionnel qui fournirait une excellente couverture.

