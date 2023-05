Arsenal pourrait laisser 30 millions de livres sterling signer l’été dernier LEAVE dans un grand remaniement des transferts: rapport

Arsenal pourrait être prêt à se séparer d’une star de 30 millions de livres sterling – qui ne l’a rejoint qu’il y a 12 mois.

C’est selon un rapport, suite à la résurgence des Gunners dans la course au titre après des victoires consécutives. Arsenal était sur une course misérable qui semblait faire dérailler les espoirs d’un premier trophée de Premier League en 19 ans, mais a récupéré l’espoir avec des victoires contre Newcastle United et Chelsea.

Un changement subtil de Mikel Arteta fait partie intégrante de cette récente amélioration, car il cherche à donner plus de contrôle à son équipe. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour certains, d’autres pourraient être perdants de ce réglage.

Gabriel lève les bras pour célébrer la victoire d’Arsenal à Newcastle (Crédit image : Getty Images)

Au cours des deux derniers matches, Arteta a omis Thomas Partey de la formation de départ, optant à la place pour Jorginho à la base du milieu de terrain. Partey est apparu en tant que remplaçant dans les deux matchs, renforçant le milieu de terrain à partir d’une position n ° 8.

Maintenant, football.london (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapportent que le changement de style pourrait affecter Fabio Vieira, qui a quitté Porto l’été dernier pour plus de 30 millions de livres sterling.

Meneur de jeu cultivé, Vieira a impressionné sporadiquement mais a eu du mal à certains égards à s’adapter au physique de la Premier League. Le rapport suggère qu’un renforcement du milieu de terrain d’Arsenal pourrait faire du Portugais une victime et qu’il pourrait devoir partir en prêt.

On dit aussi que les Gunners sont ciblant à la fois Declan Rice et Mason Mount (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans la fenêtre de transfert de cet été, alors qu’ils reviennent en Ligue des champions pour la première fois en sept ans. Cela pourrait limiter considérablement le temps de jeu de Vieira, en supposant qu’il n’y ait pas de sorties.

Fabio Vieira d’Arsenal pendant la session d’entraînement d’Arsenal à Omni Resort en Floride (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Arsenal a également Emile Smith Rowe pour revenir au milieu de terrain, avec le diplômé de l’académie Hale End également une option sur l’aile gauche.

Vieira est valorisé à 50 M€ par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal est déjà lié à une foule de grands noms avant une saison de retour en Ligue des champions.

Mason Mount est une option au milieu de terrain, avec la star de la Juventus Dusan Vlahovic et Moussa Diaby du Bayer Leverkusen selon la rumeur dans l’attaque. Ollie Watkins d’Aston Villa et la star de Crystal Palace, Wilf Zaha, sont également sur le radar. Les jeunes stars intéressent également les Gunners : Vitor Roque pourrait se retrouver aux Emirats, tandis que Matheus Franca de Flamengo est surveillé.

Pendant ce temps, le héros culte Mathieu Flamini a refusé d’exclure une décision d’acheter Arsenal.