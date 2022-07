Arsenal pourrait effectuer un transfert de 20 millions d’euros pour le milieu de terrain dans les prochains jours

Arsenal s’est vu lié par un transfert du milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante.

Kante s’est révélé être l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs d’Europe au cours des cinq dernières années environ, jouant un rôle clé dans la victoire de Chelsea en Premier League et en Ligue des champions, tout en aidant à guider la France vers la gloire de la Coupe du monde en 2018.

Cependant, Kante a maintenant 31 ans et dans la dernière année de son contrat avec Chelsea. En conséquence, il semble que les Londoniens de l’ouest soient prêts à le vendre.

Dans un article récent sur les objectifs de milieu de terrain de Manchester United, The Athletic a déclaré: “L’avenir de Kante à Chelsea est incertain et des sources disent qu’il devrait être mis à disposition à un prix réduit en raison de son contrat expirant dans 12 mois et du désir de Thomas Tuchel de rafraîchir son milieu de terrain.

#MUFC négocier les frais de Frenkie de Jong avec Barcelone. N’Golo Kante devrait être disponible à prix réduit, mais les blessures sont à prendre en compte. Transfert de Darwin Nunez supervisé par Jorge Mendes. Harry Kane séjournant à #THFC. CB liste inférieure des priorités.https://t.co/77YMCIospi – Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) 28 mai 2022

Maintenant, alors que Manchester United a été crédité d’un intérêt, il semble que Kante soit également surveillé par Arsenal.

Selon le média espagnol Todo Fichajes, Arsenal est intéressé par un accord de transfert pour Kante, affirmant qu’un accord pourrait être conclu dans les prochains jours pour aussi peu que 20 millions d’euros.

Compte tenu du record de blessures de Kante et de l’histoire d’Arsenal en matière d’achat d’anciennes stars de Chelsea, la signature de l’ancien homme de Leicester City n’est peut-être pas la meilleure option.

Mais même si Arsenal peut obtenir de lui 20 matchs de championnat par saison au cours des prochaines années, sa qualité pourrait être suffisante pour assurer aux Gunners un retour en Ligue des champions.

